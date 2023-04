PROFESOR TUŽIO DIREKTORA ŠKOLE ZA MOBING: Odbio sam da njegovom kumčetu povećam ocenu, bunio sam se i što u zbornici prodaju veš!

Dipl. inž. građevine Tihomir Simeunović tvrdi za Kurir da je 10. aprila nezakonito dobio otkaz u Tehničkoj školi u Čačku, gde je bio nastavnik građevinske grupe predmeta, a sve zbog sukoba sa direktorom te škole, koji je počeo pre više godina, kada njegovom kumčetu nije hteo da zaključi ocenu po želji. Njihovo neslaganje je, dodaje, kulminirao kada je on u novembru 2021. tužio direktora Branka Maksimovića za mobing.

- Radio sam u nemogućim uslovima, pod pritiskom, svakodnevnim nadzorima i prijavama za potpuno besmislene stvari, bilo je neizdrživo. Toj tužbi i našem nesporazumu prethodio je događaj od pre nekoliko godina u kojem sam direktorovom kumčetu zaključio dvojku, a on je od mene očekivao višu ocenu, tada je sve krenulo. Situacija je dostigla vrhunac pre nekoliko dana, tokom disciplinskog postupka koji je direktor pokrenuo protiv mene, na čiji proces sam morao da dođem sa dva advokata, a sve kako bih razumeo šta mi se stavlja na teret - kaže profesor Simeunović.

Dodaje da je svestan i drugih stvari zbog kojih u kolektivu nije bio omiljen.

- Tačno je to što se priča po gradu da učenice koje su nepristojno odevene ne mogu da prisustvuju mojim časovima, takve vraćam kućama da se obuku. Trn u oku sam bio i kada sam se pobunio što se u nastavničkoj zbornici, gde mi radimo, prodaju seksi veš, brushalteri i kojekakve druge gluposti i neprimerene stvari, kojima tamo nije mesto, na tom stolu bilo je svega. Bila je i jedna neprijatna situacija kada sam učenike odveo na gradilište, a direktor je alarmirao celu školu jer navodno nije znao gde su deca, što je klasična manipulacija i zastrašivanje roditelja i javnosti - priča profesor i dodaje:

- Direktor je hteo da me istera i kada sam bio na bolovanju zarežen koronom, jer nisam bio zaključio ocene đacima, koje su inače postojale u dnevniku. Ja sam tada bio u bolnici, na kovid odeljenju, skoro dva meseca, tražio je da uradim nemoguće, čak mi je stavljao na teret što doznake iz bolničkog kreveta nisam mogao da donesem u školu.

Pred Višim sudom u Čačku je postupak za mobing na radu, u kojem je Simeunović naveo brojne nepravde koje su mu nanete. U tužbi se navodi i podatak da je bio primoran da učenicima drži nastavu u hladnoj i neuslovnoj učionici, koja umesto parketa ima teraco (beton) i nalazi se u podrumskom delu zgrade, zbog čega je on zvao prosvetnu inspekciju.

- Držanje nastave u podrumu nije dugo trajalo, a rukovodstvo škole je ubrzo uvelo grejanje i obezbedilo prostor za boravak i rad dece. Naravno, inspekcija je uvažila novozatečeno stanje - kaže profesor, koji tvrdi da je imao 272 odsto norme časova, koje su mu dati po rasporedu.

Ovom profesoru je do penzije ostalo nešto više od godinu dana, a u Tehničkoj školi je proveo 20 godina bez ijednog prekršaja, tvrdi on.

DIREKTOR BRANKO MAKSIMOVIĆ

Otkaz je faza disciplinskog postupka

Direktor Tehničke škole u Čačku Branko Maksimović nije želeo da odgovora na optužbe otpuštenog profesora Simeunovića, ali je poručio:

- Disciplinski postupak je u toku, kao i sudski proces, dok je tako, ne bih se oglašavao. Školski odbor treba da da svoje mišljenje o svemu ovome, a tada će biti okončan i disciplinski postupak. Otkaz mu je uručen, i to je samo jedna faza u tom disciplinskom postupku, on ima pravo žalbe Školskom odboru, koji mora doneti konačnu odluku, sve dok se ne iscrpe sve pravne mogućnosti. Bilo bi bespredmetno davati izjavu jer bi to mogao biti vid pritiska na članove Školskog odbora. Što se mobinga tiče, postupak je pred Višim sudom, i to ne želim da komentarišem.