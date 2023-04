MOJA ŽELJA JE DA ŽIVIM, SMEJEM SE, RASTEM... Mina se bori sa retkim tumorom, ali se ne predaje, a dobri ljudi pomažu kako mogu

Akciji za prikupljanje pomoći za nastavak lečenja Mine Pošarac (21) pridružili su se i ovi mladi Novosađani. Oni su odlučili da pomognu devojci svojim glasovima i svirkom u podzemnom prolazu na ulazu u Poštu i tako sakupe novac koji je Mini hitno potreban. Oni će i sutra nastaviti da sviraju i pevaju i koliko god mogu pomognu Mini u prikupljanju novca za nastavak lečenja, zloćudnog tumora.

Da podsetimo Mina Pošarac, devojka od 21 godine iz Rume, veliki je borac i ne odustaje od svoje bitke da pobedi tumor, a njena priča je podigla celu Srbiju na noge. Mina je student defektologije i želja joj je da jednog dana pomaže deci, ali i da sačuva osmeh i osnuje svoju porodicu.

Mina ima jako retku bolest od koje trenutno u svetu boluje svega troje ljudi i naša pomoć joj je preko potrebna. Ova mlada devojka i borac je živela normalnim životom sve do februara 2022. godine, a onda se sve preokrenulo preko noći. Osetila je jak bol u kičmi, nije mogla ni da ustane i izgubila je kontrolu nad telom. Od tada je u kolicima.

Nakon hospitalizacije, urađene magnetne rezonance, operisana je. Međutim, biopsija nakon hirurške intervencije, zauvek je promenila Minin život - dijagnoza je bila najzloćudniji tumor mozga koji se kod nje pojavio na kičmi.

"Bolujem od jako retke bolesti - tumora na kičmenoj moždini koji je inače karakterističan za mozak, ali se kod mene nalazi na kičmi i to ga čini retkim i specifičnim - jednim od tri u svetu trenutno. Jedino se kod mene radila operacija u Srbiji, na moju sreću. Ja sam ostala nepokretna preko noći, iz čista mira, bez ikakvih ranijih simptoma. Bavila sam se s sportom, vodila sam jedan zdrav život, nikada ništa nije ukazivalo na to da kod mene nešto nije u redu. To je začudilo sve doktore.", objasnila je Mina pričajući za "Happy TV".

Kako je rekla, u Srbiji je sve urađeno što se tiče njene bolesti. Za 11 dana Mina je operisana i urađena joj je dijagnostika. Međutim, ovoga puta je potrebno njeno dalje lečenje koje podrazumava odlazak u inostranstvo za koje treba da se izdvoji suma od 400.000 evra.

"Srbijo, regionu, svete! Moja želja je da živim, smejem se, rastem, razvijam se i radjam! Sada ste mi potrebniji nego ikada u životu! MOLIM SVE HUMANITARNE LJUDE DOBRE VOLJE DA MI POMOGNU DA PRIKUPIM NOVAC ZA SVOJE LEČENJE! Meni ne nedostaje apsolutno ništa osim novca. JA ŽELIM, JA SAM JAKA, JA SAM POBEDNIK! Za Minin život! MOLIM VAS DA SVI SERUJETE I TAGUJETE ME!!!! 1471 NA 3030!!!!!", zamolila je Mina na na svom Instagram profilu.

Osim nesebične pomoći dobrih ljudi, njenih sugrađana - Rumljana, ali i ostalih građana Srbije, kompanija i poznatih ličnosti, Mini najveću podršku pruža ljubav, tačnije njen dečko. Ako želite da pomognete da mlada Mina ponovo hoda, vrati se svojim svakodnevni aktivnostima i sa svojim momkom izgradi budućnost kakvu zaslužuje svaka devojka, možete to učiniti na sledeće načine:

Pošaljite SMS 1471 na 3030 ili uplatom na:

Dinarski račun: 160-6000001615237-70 Devizni račun: 160-6000001616536-53 IBAN: RS35160600000161653653 SWIFT/BIC: DBDBRSBG

