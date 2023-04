PREDLOG DEKANA DAVIDOVIĆA BIO BI SPAS ZA BOLNICU U MAJDANPEKU! Dr Radulović: Država da da benefite lekarima, nema više ko da leči

Anesteziolog dr Marko Radulović, direktor Opšte bolnice u Majdanpeku, čovek čija je specijalizacija deficitarana u Srbiji, ali i čovek čija je bolnica pre gašenjem jer ovo mesto kao da je i bog zaboravio, pa ne može da nađe lekare koji bi tu radili, zahvalan je čuvenom vaskularnom hirurgu i dekanu Medicinskog fakulteta BU prof. dr Lazaru Davidoviću što je kao autoritet progovorio o ovim problemima i ponudio moguća rešenja.

Prof. Davidović je u intervjuu za Kurir naveo da lekarima koji rade u zabačenim krajevima, ali i onima koji odaberu deficitarne specijalizacije, treba dati benefite, počev od lakšeg i bržeg dobijanja specijalizacije, preko rešavanja stambenog pitanja, pa do većih primanja u odnosu na ostale.

prof. dr Lazar Davidović foto: Nemanja Nikolić

- Neophodno je da država posebno stimuliše i deficitarne specijalizacije, ali i doktore koji pristanu da rade u manjim mestima, naročito pograničnim. Ko nije u takvoj situaciji, ne može da shvati kolike su muke bolnice u malom mestu, koja pokriva prostor velike i razuđene opštine u kojoj žive brojni ljudi. Svi oni očekuju od nas pomoć, što je i normalno, a nama su vezane ruke jer niko neće da dođe u Majdanpek - kaže za Kurir dr Radulović.

Zahvaljujući pisanju Kurira bolnica u Majdanpeku je pre nekoliko meseci angažovala dvojicu internista - penzionera iz drugih mesta Srbije, kojima opština plaća stan, pa daje i određene stimulacije. Jednog čak i plaća sto odsto. Međutim, to je samo privremeno i mukama nije kraj. Ni izbliza.

Dr Marko Radulović foto: Privatna Arhiva

- Fali nam troje internista jer bi po kadrovskom planu trebalo da ih imamo pet. A mi imamo dvoje, pri čemu jedan u junu ide u penziju. Nedostaje nam ginekolog, pedijatar. Nemamo ni neurologa, ni psihijatra. Imamo doktorku neuropsihijatra koja pokriva i neurologiju i psihijatriju i koja je odavno trebalo da bude u penziji, ali i dalje radi jer nema ko. Vapimo i za radiologom jer nam je jedan od dvoje uveliko trebalo da bude u penziji, ali radi i posle napunjenih 65 jer nemamo zamenu. Biohemičara imao samo jednog, pa kad on nije na poslu, medicinske sestre odrade laboratorijske analize. Znaju one to, ali one nisu biohemičari - ističe dr Radulović.

MINISTARSTVO DOZVOLILO JEDNOG DOKTORA Posle pisanja Kurira Ministarstvo zdravlja je, kako navodi dr Radulović, odobrilo da zaposle jednog lekara. - Tražili smo od Ministarstva dozvolu za jednog lekara ne navodeći konkretnu specijalizaciju jer ne znam da li ćemo i koga uspeti da privolimo u Majdanpek. Pokušavamo da nađemo ginekologa jer smo sa dvojicom internista penzionera na internom malo zakrpili rupu. Ali teško nam ide za ginekologa, pa ako ništa ne uspemo, tražićemo nekog drugog specijalistu. Kao što vidite fali nam raznih - navodi dr Radulović.

Dodatni problem svim lekarima u Majdanpeku je pripravnost!

- Kako nas nema dovoljno svako po 15 dana u mesecu mora da bude pripravan da bi dotrčao u bolnicu ako zatreba. A to znači da ne sme nigde da mrdne iz Majdanpeka i da mora da bude dostupan odmah - ističe dr Radulović.

dr Marko Radulović foto: Zorana Jevtić, Privatna Arhiva

Kao doktor u dvostrukom deficitu jer je i anesteziolog, a njih u Srbiji nedostaje bar 200, dr Radulović navodi da su višestruki razlozi što mladi lekari neće da specijaliziraju anesteziju, inače prvu na spisku 11 deficitarnih specijalizacija koje je utvrdio Ministarstvo zdravlja.

- Anestezija je jako odgovorna, život pacijenta držite u rukama. Za sve komplikacije sve koje se dese tokom operacije uglavnom je anesteziolog odgovoran, a svu slavu za uspeh iste uzme hirurg. Čak anesteziolog nije ni cenjen među pacijentima jer ga smatraju malte ne kao tehničara, to je onaj što ti da injekciju i zaspiš. A anesteziologija je vrlo zahtevna specijalizacija. I na sve to anesteziolog ne može sam privatno da radi jer je vezan za hirurga čija je logistika - objašnjava dr Radulović, pa dodaje:

- I zbog svega ovoga zaista bi država sistemski trebalo da reši problem deficitarnih specijalizacija i rada lekara u malim mestima. Nama opština pomaže koliko može, ali to treba sistemski rešiti.

Kurir.rs/J.S.S.