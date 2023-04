OTVORENO PISMO BRATISLAVA GAŠIĆA BORISU TADIĆU: Danima slušam i čitam tvoje laži i izmišljotine, trebalo bi da znaš...

Otvoreno pismo ministra unutrašnjih poslova Republike Srbije Bratislava Gašića predsedniku Socijaldemokratske stranke Borisu Tadiću:

Danima slušam i čitam tvoje laži i izmišljotine, a sve u cilju da privučeš bar malo nečije pažnje i vremena. Razmišljao sam da li uopšte da ti odgovorim na očiglednu zlu nameru, ali su argumenti prevladali.

Trebalo bi da znaš da je za ubistvo Halabrina uhapšeno čak sedam osoba, članova takozvane grupe „vračarci“ i to 12. novembra 2022. godine (u vreme kada sam već preuzeo MUP). Petar Panić je na osnovu dopisa majke pokojnog Halabrina saslušan 02. februara 2022. godine, a nakon svih provera i operativnog rada utvrđeno je da nema nikakve veze sa pokojnim Halabrinom, niti je pokojni Halabrin ikada živeo u Panićevom stanu.

Bratislav Gašić foto: MUP

Tvrdiš kako sistem štiti Uroša Panića, koji je od tog istog sistema višestruko kažnjavan zbog kršenja saobraćajnih propisa. Ali nisi rekao da je saobraćajna policija protiv Uroša Panića, do sada, podnela čak 84 prijave iz oblasti bezbednosti saobraćaja i da je morao je da pohađa Seminar unapređenja znanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja za vozače kojima je oduzeta vozačka dozvola, a da se utvrđuju i prikupljaju podaci o dodatnim prekršajnim i krivičnim prijavama.

Automobil “lamborgini” privremeno je oduzet pod sumnjom da je njime počinjeno krivično delo i nije tačno da je u vlasništvu rent a kar agencije čiji je vlasnik Petar Panić, već rent a kar agencije iz Mladenovca.

Još jedna u nizu neistina koje si izrekao je i nadasve pretenciozno tumačenje saopštenja MUP-a, o događaju koji se desio 2020. godine i o postupanju policije prema akteru tog događaja. Naime, svojevoljno zaključuješ da se saopštenje, izdato od strane Ministarstva unutrašnjih poslova 30. marta ove godine, odnosi na Uroša Panića iako se njegovo ime, ni inicijali, ne pominju ni u jednom delu tog saopštenja MUP-a, već se odnosi na drugog vozača, u to vreme dvadesetdvogodišnjeg mladića, I. Z. (1998).

Iako se čigledno vodiš mantrom da će 100 puta ponovljena laž postati istina, nisu ti rekli da ta ista mantra nije ostvariva protiv argumenata.

Boris Tadić foto: Kurir televizija

Možda jedna od najvećih i najgorih uvreda srpskog naroda jeste to što si 2,3 miliona građana Srbije, koji su glasali za Aleksandra Vučića na poslednjim izborima, nazvao kriminalcima i pripadnicima kartela. Zaboravljaš li to, Tadiću, da su to isti oni građani kojima si bio predsednik, pa su bili toliko zadovoljni tvojim vođenjem i bahaćenjem tvojih osionih saradnika, koji su ovu zemlju opljačkali i unazadili za 10 godina, da su jedva čekali izbore na kojima su te spakovali u arhivu propalih političara.

Ili se to oglašava Tadić kao klinički psiholog? U tom slučaju možda je najbolje da sedneš ispred nekog ozbiljnog kliničkog psihologa kome bi konačno mogao da otvoriš dušu i poveriš zbog čega toliko mrziš Srbiju i zbog čega toliko mrziš narod koji si nekada, doduše davno, nazivao svojim.

