HEMIČAR ŠOKIRAO NEPOTVRĐENIM SAZNANJEM: To što mnogi puše nije kanabis, već nešto MNOGO OPASNIJE! Psihički nam razaraju omladinu

Pripadnici subotičke policije, u saradnji sa Upravom kriminalističke policije i Policijskom upravom u Kikindi uhapsili su jedno lice iz okoline Kanjiže zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćene proizvodnje i prometa doping sredstava.

O ovom slučaju govorili su u jutarnjem programu Kurir televizije Mladen Nikolić, hemičar iz Nacionalne asocijacije konopljara Srbije i Milan Popović, advokat.

foto: Kurir televizija

- Načelno promet je promet i za to se odgovara. Ono što je zgodno za lice koje na taj način šalje nedozvoljene supstance jeste to što se domaći saobraćaj robe odvija u zatvorenim paketima. Radnici u pošti na taj način nemaju uvid u to šta se u paketima nalazi. Oni ponekad pitaju šta je unutra, ali više da bi utvrdili da li ima lomljivih stvari i prilagodili način transporta - rekao je Popović i dodao:

- Imamo zakon o sportu gde se zabranjuje doping sportistima. Postoje određene antidoping agencije. Propisana su i krivična dela. Krivično delo koje propisuje kaznu za omogućavanje uživanja doping sredstava za koje je predviđena zatvorska kazna od 3 meseca do pet godina i mnogo teže krivično delo za lica koja to proizvode za šta se dobija kazna i do 12 godina.

foto: Kurir televizija

Nikolić tvrdi da se korisnicima marihuane zapravo ne dostavlja kanabis već mnogo teža i kako tvrdi opasna droga koja psihički razara omladinu:

- Jedna stvar me je uplašila. Ovde se radi o Rusima i Ukrajincima koji su preko pet šest dostava pribavljali kanabis. Svuda je bila identična roba koja je užasno lošeg kvaliteta. Umesto pet grama unutra se nalazi recimo 3 do 3 i po grama. Oni su u Rusiji i u Ukrajini naučeni na kanabis. Ovo što im se ovde prodaje to je fentanil, odnosno sintetički heroin. Naše tržište je preplavljeno sintetičkim heroinom, drogom koja izaziva zavisnost i psihoze - rekao je Nikolić, ali nije potkrepio relevantnim dokazima svoje tvrdnje.

foto: MUP

Naglasio je da je reč o tajnom ratu koji se organizovano vodi protiv Srbije:

- Ako uzmete da je u pet-šest različitih vrsta dostave ista roba distribuirana to znači da je u pitanju mnogo jaka i organizovana grupa. To nije neko ko sam kod kuće nešto uzgaja. Na delu je tajni rat protiv Srbije koji vode albanska, crnogorska i anglosaksonske službe i to je nešto što je vrlo opasno. Omladina naše zemlje se psihički razara!

Nikolić je potom pričitao javne oglase u kojima se nude narkotici i konstatovao da ne bi bila moguća takva ponuda narkotika da ne postoji sprega organizovanog kriminala i određenih državnih struktura. Kao jedino efikasno rešenje naveo je dekriminalizaciju odnosno legalizaciju marihuane u medicinske svrhe.

