BELA MAST JE NAJGORA! AKO OVO VIDITE NA MESU, NE KUPUJTE: Još se pamti kad je dr Perišić rekao da pije 12 šoljica kafe dnevno

BEOGRAD - Gastroenterolog Vojislav Perišić je ponovio da je meso obavezno, a onda precizirao da oni koji ne vole, ili ne žele da ga jedu, moraju da ga zamene ribom da bi telo dobilo neophodne aminokiseline.

"Obavezno je meso, moramo ga jesti. Makar bila riba, tunjevina, samo da je protein", rekao je on, a potom objasnio šta bi dalje trebalo da se nađe na trpezi.

"Moramo dalje imati kvalitetne ugljene hidrate, mladi krompirići su idealni. Idealna situacija! Puno je vitamina C i vaš mozak je oštar i aktivan. Dalje, antioksidansi, da se razumemo, mi smo okruženi hemijom. Gde god šta uzmemo, ima hemije, čak i u najkvalitetnijoj hrani koju kupujemo! Hemikalije se rastvaraju u mastima, lako uđu u organizam a onda je teško da izađu", rekao je on.

foto: TV Prva printscreen

Pesticidi na voću i povrću su nešto o čemu se mnogo priča, i doktor Voja je podvukao da je bez njih proizvodnja neodrživa, ali da pravilno pranje otklanja opasnost.

"Da vam nešto kažem, praktično je nemoguće ukloniti pesticide iz procesa proizvodnje, jer onda nemamo prinose, niti mogućnost niže cene. Zato moramo da peremo odgovarajuće, da bismo sprali sve to. Postoje tačna pravila za pranje hemikalija, moramo naše zdravlje i jetru da čuvamo, jetra će ih preraditi i izbaciti iz organizma", objasnio je gastroenterolog.

"Moramo da budemo umereni u onome što šteti jetri, to su masnoća i alkohol. U alkoholu možemo da uživamo, ali da ne preterujemo. Dve čašice rakije ili 300 mililitara vina, to je to za jedan dan", rekao je on.

Kada je u pitanju masnoća, dr Perišić je kazao da je "bela mast najgora".

"To su loši lipidi, ako vidite belu masnoću na nekom mesu, ne kupujte, to je životinja hranjena koncentratom", upozorio je doktor jednom prilikom na TV Prva.

"Teletinu nikad ne savetujem, dobro je tek kada pređe u junetinu, kada je već crvena. Tele jeste ukusnije, ali nije zdravije. Goveđe meso je zdravije, od juneta koje pase travu", rekao je on.

Kurir.rs/TV Prva