"TEŠKO SAM PODNELA KAD MI SE ĆERKA UDALA ZA MUSLIMANA, A OVO JE SVE PROMENILO" Danijela i Mubera zajedno slave i Uskrs i Bajram

Dok cela Srbija ovih dana praznuje, porodice i prijatelji se sastaju kako bi zajedno proslavile jedan od najvećih praznika u pravoslavlju, situacija u Novom Pazaru je nešto specifičnija.

foto: Kurir TV

Pravoslavci i muslimani tamo zajedno slave Božić, Bajram, Ramazan i Uskrs. Multikulturalnost je ono što taj grad čini posebnim, a novinar Kurir TV Emir Ličina zabeležio je upravo jednu takvu priču.

Bez obzira na veru i naciju, ovde ljudi žive u ljubavi, a jedan takav primer su Danijela i Mubera. Kažu da su jedna drugoj podrška i u dobru i u zlu.

- Ne zato što je ona sad tu već što je smatram za pravog prijatelja. Uvek mi se našla kad mi je bilo teško. kad pričam o našem prijateljstvu, zaista je to nešto posebno i srećna sam što je Danijela moj prijatelj - priča Mubera Zećitović i briše suzu s lica.

Mubera Zećirović foto: Kurir TV

- Naravno da sam i ja srećna što imam ovakvog prijatelja jer mi je Mubera uvek tu pri ruci, kad mi je teško, kad mi je potrebanm prijatelj. Hvala ti što postojiš - odgovara joj Danijela Marić.

Danijela Marić foto: Kurir TV

Za dobre ljude nema prepreka, bez obzira na veru i naciju.

- Meni zaista nije važno da li se neko zove Sulejman ili Marko. Jako mi je bitno kakav ste čovek. To kome se bogu molite mi nije važno, važna je ljudskost. U Novom Pazaru preovladava bošnjačko stanovništvio, ali se ne oseća neka razlika. Imam mnogo prijateljica pravoslavne cere i ponosna sam na to - priča Mubera.

foto: Kurir TV

- U moje vreme, ja sam 76. godište, kad sam išla u školu nisam imala te razlike. To je bilo sve isto, družili smo se, ali brak između muslimana i pravoslavaca nije bio dozvoljen. A danas imam ćerku koja se udala za muslimana, teško sam to podnela iako nisam imala predrasuda, ali za sreću svog deteta sam to prihvatila. Sad imam unuku i kad je vidim, ja sve to zaboravim. Sada nemam predrasude, nek bude kako im je, zasad im je super, zet je dobar prema meni - iskrena je Danijela.

Danijela i Mubera su proslavile Uskrs, a za nekoliko dana zajedno će proslaviti i Bajram.

Kurir.rs/Emir Ličina