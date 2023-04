KIŠOVIT DAN PRED NAMA: Upaljen meteo alarm zbog grmljavine! Evo kakvo vreme će biti narednih dana

danas do 18 stepeni

U Srbiji će danas biti uglavnom oblačno vreme mestimično s kišom posle podne i uveče, na visokim planinama sa snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura od četiri do 11 stepeni, najviša od 13 do 18 stepeni Celzijusa, vetar slab i umeren istočni i severoistočni. U Beogradu će biti uglavnom oblačno s kratkotrajnom kišom povremeno i temperaturom od oko 10 do 16 stepeni Celzijusa.

Zbog biometeorološke situacije hronični bolesnici mogu osetiti blago smanjenje tegoba, ali se oprez savetuje osobama sa srčanim problemima i astmatičarima. Kod meteoropata mogući su reumatski bolovi i depresija. Preporučena je veća koncentracija učesnicima u saobraćaju.

Upaljen meteo alarm

U celoj Srbiji na snazi je žuto upozorenje zbog kiše i grmljavine, što znači da vreme može biti potencijalno opasno.

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", objavio je RHMZ.

Vreme narednih dana

U utorak promenljivo oblačno vreme sa kišom povremeno. Biće i kratkotrajnih sunčanih intervala. Vetar slab istočni ili promenljiv. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 7°C do 10°C, a maksimalna od 12°C do 16°C. Uveče je moguća kiša mestimično. Temperatura u 22h od 8°C do 12°C.

U sredu i četvrtak promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima, ali i sunčanim intervalima.

