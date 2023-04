RODITELJIMA PRESEO USKRS ZBOG ĐAČKIH PUTOVANJA: Izlet od 12 sati košta ko svetog Petra kajgana! "To treba da bude 30% jeftinije"

Poznato je da roditelji učenika srednjih škola za četiri dana ekskurzije u inostranstvu plaćaju od 300 do 600 evra. Međutim, na velikim mukama su i roditelji osnovaca, ali i roditelji vrtićke dece, koji za jednodnevne izlete izdvajaju čak i 50 evra!

U odnosu na prošlu godinu došlo je do poskupljenja đačkih izleta, a roditelji se pitaju da li je toliko poskupljenje opravdano, svesni su da su ponude preskupe, ali kako ne bi deci uskraćivali ovo zadovoljstvo, ipak daju novce.

Udruženje Efektiva objavilo je jednu ponudu za izlet za drugi razred osnovne škole od Beograda do Sremskih Karlovaca koja košta 50 evra, a deca bi obišla i manastir Krušedol.

- Ponuda - 12 sati obilaska Sremskih Karlovaca i Fruške gore - cca 50 evra. Pritom, ulaz u većinu navedenih objekata se ne plaća. Dakle, prevoz, neki ručak, nastavnik, itd. Za isti novac može se otići nekoliko dana u Sarajevo ili za malo više od toga tri dana na more. Šta kažete, neka ide dete, neću da ga izdvajam od ostale dece. Nije ovde kriva agencija niti škola. Roditelji plaćaju, posao ide dalje. Dokle god je tako, biće i ovaca za šišanje - navodi se u objavi Efektive.

Mnogi roditelji javljali su se u komentarima ogorčeni zbog cena koje im škole i agencije nameću. Jedan od njih naveo je da za prvačiće od Beograda do Malog Iđoša izlet košta 5.600 dinara. Recimo, ekskurzija učenika šestog razreda s jednim noćenjem košta 11.500 dinara, a oni obilaze Zasavicu, Banju Koviljaču, Tršić i manastir Tronoša.

foto: Vladimir Šporčić

- U Zaječaru jednodnevna ekskurzija za decu u vrtiću je 6.000 dinara - navela je jedna majka.

Jedan otac dodao je da izlet za vrtićku decu od tri godine do predškolskog uzrasta do Vesele livade na Rudniku košta 4.900 dinara. Pored toga, vrtićkoj deci nudi se i obilazak farme za 5.000 dinara. Izlet za osnovce do Borkovca košta 4.940 dinara, a isto toliko košta i izlet u Keltsko selo.

Aleksandar Seničić, Juta To bi moglo biti 30 odsto jeftinije Aleksandar Seničić, direktor Jute, kaže za Kurir da je neophodno da se izmeni pravilnik Ministarstva prosvete o izletima i đačkim ekskurzijama. Aleksandar Seničić foto: Kurir tv - Taj pravilnik predviđa sijaset nekih usluga koje određuju i cenu, tu imate vodiča, lekara... Plaćaju se na sve i porezi i doprinosi, ako je, recimo, dnevnica lekara 5.000 dinara, vi za poreze i doprinose morate dati 4.000 dinara. Dnevnice nastavnicima i profesorima idu od 500 dinara, u nekim školama i mnogo više. Vi više ne možete nigde naći ručak ispod 800 dinara. Agencija na te cene od 5.000 dinara zaradi 300 dinara, svi prolaze bolje od agencija u toj priči. Država bi trebalo da odredi kolike su maksimalne dnevnice za profesore i nastavnike. Ako regulišemo neke stvari, sve to može da bude jeftinije i do 30 odsto. Roditeljima niko ne brani da zahtevaju od škole i agencije da vide šta koliko košta - naveo je Seničić.

Slobodan Brajković iz Sindikata obrazovanja Beograda kaže za Kurir da vlasnici agencija gledaju što više da zarade i da se ugrađuju i 50 odsto.

- Mislim da ovo poskupljenje cena đačkih ekskurzija i izleta nema toliko veze s poskupljenjem goriva i ostalih stvari. Agencije su svesne da roditelji neće da uskraćuju detetu to zadovoljstvo i podižu cene, na taj način ucenjuju roditelje. Gledaju da zarade što više i zloupotrebljavaju situaciju u kojoj se nalaze ljudi i država - smatra Brajković.

On je dodao da bi se agencije jedino opametile kad bi se roditelji pobunili:

- Roditelji treba da budu složni, dignu glas i da ne šalju jedno vreme decu na izlete, tada bi agencije uvidele da ne mogu da naplaćuju koliko naplaćuju.

Činjenice / Šta sve obilaze deca i po koju cenu - Obilazak Sremskih Karlovaca i Fruške gore 4.200 dinara - Izlet Mali Iđoš 5.600 dinara - Izlet Borkovac 4.940 dinara - Izlet Keltsko selo 4.940 dinara - Zasavica, Banja Koviljača, Tršić, manastir Tronoša 11.500 dinara - Vesela livada Rudnik 4.900 dinara

Kurir.rs/ Mina Branković

Bonus video:

03:46 PREVISOKIH CENA EKSKURZIJA SVESNA SU I DECA!