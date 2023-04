"U NARODNU KUHINJU DOLAZE I VISOKO OBRAZOVANI LJUDI" Radojičić: Svi se možemo naći u teškim okolnostima, pa nam treba podrška!

Cela nedelja po Vaskrsu naziva se Svetla nedelja. Nažalost neki nisu proslavili Uskrs u izobilju, okruženi porodicom.

Od ukupnog broja korisnika narodnih kuhinja, trećinu čine deca.

Sagovornica novinarke Lene Sudar, bila je Jelena Radojičić, stručna saradnica za socijalnu delatnost, Crveni krst Beograd, koja je obrazložila sva pitanja vezana za Narodnu kuhinju.

Prvo je otkrila po čemu su značajniji dani praznika:

- Tokom praznika, Crveni krst nastoji da u što većoj meri i što svečanije svojim korisnicima obezbedi najosnovniju podršku hrane. Ovim praznikom se podrazumevala podela vaskršnjih jaja, pored toga potrudili smo se da pripremimo što svečaniji obrok kako bi što dostojanstvenije doživeli vasršnje praznike.

Potom je rekla da su u pitanju tradicionalna srpska jela, ali da postoje razlike od sredine do sredine:

- Koncept usluga jeste da se za svakog korisnika obezbedi pola litre toplog kuvanog obroka i pola vekne hleba. To je praktično glavno jelo, odnosno ručak. Što se samog jela tiče, ono može biti različito od sredine do sredine. Doduše, radi se o našim tradicionalnim stadnardnim jelima, ali u duhu kulturoloških i specifičnih razlika od sredine do sredine. Svakako gledamo da odgovorimo na potrebu ljudi i na ono na šta su navikli.

Radojičić je otkrila kakav profil ljudi koristi Narodnu kuhinju:

- Korisnici su naši sugrađani. To smo mi, deo jedne opšte populacije. Kada gledamo starosnu i polnu strukturu, ona prikazuje jednu običnu porodicu. Što se tiče obrazovanog stepena, takođe se oslikava jedna opšta populacija. Postoje korisnici koji su visoke stručne spreme, njih je nešto manje, ali i srednje i niže stručne srpeme. To samo govori da se svi možemo naći u životnoj situaciji koja nam je trenutno nepremostiva, tada se moramo obratiti za podršku i pomoć, i tu Crveni krst pokušava da odgovori i da podršku.

