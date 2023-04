KREĆE NEPRIMETNO, A ONDA SE INTENZITET POVEĆAVA! Psiholog upozorava na prve znake psihološkog nasilja: RAZLOZI SU ČESTO BIZARNI

Mnogo se govori o partnerskom nasilju, ali još uvek nismo sigurni da li umemo da prepoznamo ono koje nije vidljivo - psihičko. Dok je kod fizičkog nasilja dokaz očigledan i jasan, psihičko nasilje može da traje i godinama bez jasno vidljivih posledica, a i teško je dokazivo. Šta sve spada pod psihičko nasilje i kako naš zakon definiše ovaj vid zlostavljanja partnera danas pitamo psihologa Bojanu Šlajmer i advokata Aleksandra Radivojevića.

foto: Kurir televizija

- O psihološkom nasilju se nekako uvek govori kao o nečemu što je subjektivni doživljaj. Zbog toga je psihološko nasilje veaoma teško dokazivo. To može da traje dugi niz godina. Može da krene potpuno suptilno i neprimetno. Da se nameće neki obrazac ponašanja ili neki stil oblačenja. To su sve neki parametri koji mogu da nagoveste da bi moglo doći do psihološkog zlostavljanja. Kada osoba primeti prvi znak jeste da se ne oseća dobro u svojoj koži. Nema slobodu kretanja, nema slobodu da razgovara sa nekom trećom stranom. Vidovi nasilja se menjaju po intenzitetu - rekla je Šlajmer.

foto: Kurir televizija

Radivojević je konstatovao da je najlakše dokazati fizičko nasilje zbog materijalnih dokaza, ali da su i ostali brojni oblici porodičnog i partnerskog nasilja dokazivi:

- Za pravnika ma koliko to zvučalo surovo uvek su najbitniji materijalni dokazi. Vi imate čitav dijapazon nasilja koji se može manifestovati kao nasilje u porodici.To nije samo fizičko i psihjičko nasilje. Imate i tzv. materijalno nasilje gde partner koji ima veću finansijsku moć može surovo da ucenjuje drugog partnera. Zakon prepoznaje sve vrste nasilja i svaka od njih se može dokazati. Postoji recimo zakon o sprečavanu nasilja u porodici koji tera sve organe da posebno vode raćuna ukoliko postoji prijava za nasilje.

02:53 KREĆE NEPRIMETNO, A ONDA SE INTENZITET POVEĆAVA! Psiholog upozorava na prve znake psihološkog nasilja MOGU BITI U VEZI SA ODEĆOM

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud