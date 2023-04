MAJKA JELENA ZA KURIR POSLE SASTANKA SA NADLEŽNIMA: Nadam se da ću uskoro biti sa detetom! Uzda se u ovu jednu bitnu stvar

Najveću nadu da će uskoro biti sa dvoipogodišnjim sinom Beograđanka Jelena Abramović (32) polaže u nadležne državne organe, budući da je njen suprug Mašan Lubarda (37), nakon što mu je zatražila razvod braka, odveo njihovo dete u Švajcarsku bez pasoša i njenog pristanka i praktično ga od nje oteo.

Radi rešavanje ove porodične drame Jelena se sastala s predstavnicima ministarstava pravde i spoljnih poslova, u koje se, kako je poručila za Kurir, uzda da će joj pomoći da vrati dete.

- Podrška države mi mnogo znači, upoznati su sa slučajem, videćemo šta će se dalje dešavati. Zahvalna sam Ministarstvu pravde i Ministarstvu spoljnih poslova, ministru Ivici Dačiću, koji mi je pružio podršku, konzulatu, i uzdam se u to da će mi država pomoći da vratim dete i da pravda pobedi.

Bitno mi je da imam podršku mnogih i nadam se da ću uskoro biti s detetom - poručila je Jelena.

Mihajlo Šaulić, generalni konzul Srbije u Švajcarskoj, rekao je u jutarnjem programu Kurir televizije da konzulat deluje po nalogu državnih organa, koji sakupljaju sve činjenice.

- Kao što je ministar Dačić rekao, mi nismo bili zvanično obavešteni o ovome sve do trenutka dok se oni nisu neposredno sreli, pa nas je ministarstvo obavestilo. S detaljima nismo upoznati, još nemamo nikakvu zvaničnu informaciju. Kad se budu utvrdile sve činjenice i obaveste nas, imaćemo više informacija - rekao je Šaulić, ali nije mogao da podeli nikakve detalje iz slučaja, kao ni to da li je konzulat u kontaktu sa ocem deteta.

Psiholog Snežana Repac

Dete će imati traumu za ceo život

Psiholog Snežana Repac je na Kurir televiziji rekla da ova situacija stvara detetu traumu za ceo život:

foto: Kurir tv

- Dete sve oseća i ovo će uticati na njegovu egzistenciju. Dete mora da oseća sigurnost kako bi raslo zdravo. Ono oseća nedostatak drugog roditelja. Ne znamo koji je motiv, a posledica može biti traumatski obrazac, a to je kao da je zlostavljano. Problem je osveta, koja ide na štetu dece. Ako otac govori za majku da je psihopata, to će dete negde pročitati u budućnosti, time ostaje obeleženo do kraja života.