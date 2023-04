MINISTAR VUČEVIĆ: Izbore na KiM obezbeđivaće više naoružanih ljudi, nego onih koji će izaći na glasanje

Ministar odbrane Miloš Vučević izjavio je za televiziju Prva da Srbi na KiM u izbornu nedelju, 23. aprila, budu mirni i ne nasedaju na provokacije, kako bi se sprečio scenario da se sprečavaju izbori.

Nije nam zavidna pozicija, ni laka i jednostavna uloga predsednika

-Ja sam zadovoljan što je predsednik sinoć imao emotivni nastup. Uvek je preporuka da političari u javnim nastupima budu raciom vođeni, ali mislim da je dobro da je pokazao svoja osećanja, jer mi jesmo korektni, a toliko se nekorektno ponaša prema nama da ne možete da skrijete svoje razočaranje, ljutnju i zabrinutost za bezbednost Srba na KiM. Ovo što nam se dešava, nakon deset godina od Briselskog sporazuma, stalno imamo neke najave. Lično imam bojazan da će to biti simuliranje Zajednice srpskih opština. Mislim da je predsednik Republike apsolutno u pravu, kada je uradio analizu od ove farse od izbora koja se sprema u nedelju, u četiri opštine na severu, kako će Kurti da poništi priču oko ZSO i kaže da to nema više nikakvog smisla. Pošto gradonačelnici Kosovske Mitrovice, Zvečana, Zubinog potoka, Leposavića, ne žele da budu u ZSO. Imate izjavu Eskobara koji je već najavio legalnost izbora u nedelju, a glasa se na policijskim punktovima, koje obezbeđuje KFOR, specijalne policijske snage i tajna policija. Više će biti naoružanih ljudi oko biračkih mesta, nego ljudi koji će glasati. Čisto da se drži sjajna demokratska atmosfera na KiM, koja ima podršku Kvinte. Vrlo je jasan cilj da priznamo nezavisnost Kosova, da ne bi Putin, Rusija ili bilo ko sutra, ne bi koristio ono što su oni otvorili kao Pandorinu kutiju, agresiju na jednu državu kao bi otcepili deo teritorije, da se Srbija saglasila da taj deo teritorije dobije svoj legitimitet. Nije nam zavidna pozicija, ni laka i jednostavna uloga predsednika Aleksandra Vučića. Sankcije Rusiji zbog agresije na Ukranjinu i istovremenno da mi sami menjamo svoje granice. A mi to treba da prihvatimo jer će nam sutra biti bolje kada se pomirimo s tim da treba da menjamo svoje granice. To sam ja mnogo u nižim nivoa da čujem. Mi kada se pomirimo i prihvatimo da je Kosovo nezavisno, sve će biti dobro.

foto: Printscreen Instagram

Ti izbori za nas, u smislu legitimiteta i legalnosti, ne postoje

Ministar vojni izrazio je i svoju zabrinut za bezbednost Srba na KiM, a sa predsednikom Vučićem usaglasio se da Srbi u nedelju budu mirni i ne nasedaju na provokacije.

-Da ne bi došlo do scenarija da su Srbi sprečili nešto i ako je srpska zajednica odlučila bojkot, onda on treba da bude potpun. Za nas oni ne postoje, ako je to odluka srpske zajednice na KiM, onda ti izbori za nas, u smislu legitimiteta i legalnosti, ne postoje. Da ne bi ispalo da smo mi sprečili taj festival demokratije koji spremaju da oni sa dva posto nametnu vlast većini sa 98 posto. To su valjda evropska dostignuća, koje Srbi još nisu prihvatiili. Ne vredi nam ni da smo ozlojeđeni i uvređeni, moramo da imamo mudrosti i racionalnosti. Moramo da shvatimo kako da sa što manje štete izađemo iz ove situacije. Ima strateškog promišljanja i taktičkog delovanja na terenu, u zavisnosti od situacije. Rekao bih da imamo dobrog kapitena i da zna šta radi- zaključio je Vučević.

nsuzivo