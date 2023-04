PROLEĆNI DAN PRED NAMA: U ovim delovima Srbije očekuju se pljuskovi sa GRMLJAVINOM! Evo kakvo nas vreme čeka za vikend

danas do 21 stepen

U Srbiji će danas pre podne biti pretežno sunčano, a posle podne promenljivo oblačno, na jugu i istoku ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom noći u Negotinskoj Krajini biće oblačno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura biće od tri do 10, a najviša dnevna od 18 do 21 stepen.

U Beogradu će pre podne biti pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno. Jutarnja temperatura biće oko devet, a najviša dnevna oko 19 stepeni.

Upaljen meteo alarm

U istočnoj i jugoistočnoj Srbiji danas je na snazi žuti meteo alarm zbog grmljavine, što znači da vreme može biti potencijalno opasno.

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", navodi se na zvaničnom sajtu RHMZ.

Vreme narednih dana

U subotu duži sunčani periodi uz dnevni razvoj oblaka. Na istoku Srbije će biti oblačnije sa kišom povremeno, a manja šansa za kratkotrajnu kišu postoji popodne u centralnim i južnim predelima Srbije. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 3°C do 9°C, a maksimalna od 18°C do 21°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 9°C do 13°C.

U nedelju još toplije sa dužim sunčanim periodima uz dnevni razvoj oblaka. Krajem dana je moguća pojava kratkotrajnih lokalnih pljuskova na zapadu Srbije, a u noći ka ponedeljku i u ostalim krajevima. U ponedeljak toplo, ali nestabilnije vreme sa većom šansom za povremenu kišu i lokalne pljuskove. U utorak i sredu malo svežije sa mogućom kišom.

