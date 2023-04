BIZARNA ISPOVEST VOJNOG PILOTA KOJI TVRDI DA JE VIDEO NLO: Svetleće telo je bilo tik od nas, a onda je TITO NAREDIO DA SE SRUŠI

Američka vlada prati više od 650 potencijalnih slučajeva neidentifikovanih vazdušnih fenomena, poznatih kao NLO, a do sada nisu pronađeni verodostojni dokazi o vanzemaljskim aktivnostima, saopštio je Šon Kirkpatrik, direktor Pentagonove Kancelarije za rešavanje anomalija iz svih domena.

Podsetićemo da je ranije i dr Helen Šarman inače prva Britanka koja je bila u svemiru izjavila da vanzemaljci postoje i da je moguće da su među nama, na Zemlji,kao i da negde u vasioni sigurno ima života.

A šta na to kažu naši poznavaoci te oblasti? To su razjasnili Goran Marjanović, inženjer, istraživač i stručnjak za lik i delo Nikole Tesle i Velibor Vukašinović, nekadašnji glavni vazduhoplovni nspektor SRJ i generalni direktor JAT-a i vojni pilot.

On je optimističan po pitanju "NLO" i veruje u to da je život u Kosmosu, pored ljudskog i te kako moguć.

- Postoji toliko planeta na kojima bi se mogao razviti život i postoji bezbroj gotovo identičnih planeta sa uslovima kao na našoj. Naša civilizacija je stigla do takvog tehnološkog nivoa i moguće je da su neki dostigli veći stepen razvoja i da su dostigli dalje. Nlo je skraćenica za neidentifikovani leteći objekat, što ne znači da je to vanzemaljska letelica, može da bude šta god zamislite. Krhotine, baloni, zaboravljeni sateliti, tako da i ovi koji lansiraju nove, moraju da paze da ne dođe do sudara - započeo je Marjanović.

Sve skupa, nastavlja on, verovatno je da je ta pojava vanzemaljska.

- Velika je verovatnoća da postoje te vanzemaljske strukture. To vidimo u Vedskim spisima u kojima su tako detaljno opisani vanzemaljci, toliko detaljno, da je to nemoguće da bude san i mašta. Osnovni motiv je da se to krije, jer bi se ljudi jako uznemirili - ispričao je.

Vukašinović se prisetio 1975. godine kada je Tito naredio "poteru" za vanzemaljskom letelicom.

- To je bilo nakon donošenja novog Ustava SFRJ. Tito je bio u Igalu. To je period intenzivnog noćnog letenja u januaru se dešavala čitava ta stvar na Podgoričkom aerodromu, kada se počelo pojavljivati strano telo. Ono je stajalo u centru tog kružnog letenja u grupi, 172 puka i tokom čitave noći svetlelo je neobično. Desila se sledeća stvar u momentu povratka u garnizon, nas četvorica, svi smo svedoci, videli smo na dnu garnizona (taj aerodrom ima dve piste) videli smo svetleće telo koje je lebdelo iznad platforme. Kao omađijani mi smo krenuli ka tome. To je bilo toliko intenzivno i bilo je u godini novog Ustava i smatralo se izuzetno opasnim - ispričao je pa nastavio:

- Doneta je hitna odluka da se to telo ruši. Doletetelo je dva MIG-21 i dva pilota i oni su poleteli za njime sa naoružanjem. U tom momentu se telo udaljavalo preko Jadranskog mora ka Italiji. Tu je živi svedok profesor Kostić koji je bio na radaru tada i on je gledao ta dešavanja. Kako su Migovi povećavali brzinu, tako je to telo odmicalo i bilo je konstantno na "granici zahvata", što znači - čak i da su ispaljene rakete one ga ne bi obuhvatile. I neverovatnom brzinom je menjalo visinu, od 5 kilometara gore do 5 kilometara dole! Donete su odluke da se ta tela potpuno ignorišu. To su mnogi u ratnom vazduhoplovstvu viđali - naveo je Vukašinović.

Marjanović kao stručnjak za lik i delo Nikole Tesle, se prisetio informacija o Nikoli Tesli i njegovih ranijih istraživanja o vanzemaljcima.

- On je primio informacije i signale sa Marsa. To su signali Marsovih satelita. Javljaju se impulsi, 1, 2, 3, 4 i to je Tesla i čuo. Ali nisu to bili vanzemaljci. On je bio intuitivni genije, koji se najviše približio znanjima drevnih civilizacija - rekao je Marjanović.

Ovi primeri opisani su u knjigama i drevnim spisima , dodaje on.

