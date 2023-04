POLICIJA DANAS NEPREKIDNO LOVI PREKORAČENJE BRZINE: Koriste i radare i kamere, od iznosa kazne za ovaj prekršaj će vam se ZAVRTETI

Na putevima širom Srbije u toku je "speed" maraton, koji je počeo u ponoć i završava se takođe u ponoć. Tokom ova 24 časa policija će svim mogućim raspoloživim sredstvima neprekidno meriti brzinu kretanja vozila na putevima širom Srbije. Važno je napomenuti da kazne za ovaj prekršaj idu do 120.000 dinara.

Kako je major policije Aleksandar Radenković, ispred Uprave saobraćajne policije rekao jutros za TV Nova, do 6 sati ujutru registrovano je 625 prekršaja, odnosno prekoračenja brzine, od čega je petina u Beogradu.

On je naglasio da su ovo podaci za prekršaje načinjene tokom noći, kada i nema toliko saobraćaja i da će realni podaci biti tokom današnjeg dana.

Kazne i do 140.000 dinara, ali i zatvor

- Samo u Beogradu imamo više od 10 patrola, ali ne samo ručne radari, već i presretače i video nadzor i merenje prosečne brzine na autoputevima - rekao je on.

Prema njegovim rečima, kazna zavisi od više faktora, a kreće se o 3.000 dina pa do čak 120.000 dinara, uz to moguća je i kazna zatvora od 30 do 60 dana, 15 kaznenih poena i devet meseci zabrane upravljanja vozilom.

Radenković je naglasio i da će fokus tokom ovog "speed" maratona biti i kontrola bzine u blizni pešačkih prelaza.

Podsetimo, MUP Srbije je saopštio da se od 17. do 23. aprila, u 30 evropskih zemalja koje su članice Evropske mreže saobraćajnih policija (ROADPOL), sprovedi međunarodna akcija usmerena na otkrivanje prekršaja prekoračenja brzine.

Svi mogući uređaji MUP-a danas mere brzinu kretanja vozila

"Saobraćajna policija će svakoga dana angažovati sve raspoložive uređaje za merenje brzine kretanja - ručne radare, radare u sistemima video-nadzora i uređaje za merenje brzine u presretačima, dok će na auto-putevima biti merena i prosečna brzina kretanja vozila. Napominjemo da će u cilju zaštite bezbednosti pešaka brzina biti merena i u zonama pešačkih prelaza", saopšti je MUP.

A u okviru ove akcije, u petak, 21. aprila, u vremenu od 00.00 do 24.00 časa, širom Evrope realizovaće se „Speed Marathon“, tokom kog će na svim najvažnijim putnim pravcima brzina biti merena neprekidno u trajanju od 24 časa.

Speed maraton - merenje brzine bez zaustavljanja vozila

Zlatko Belencan, pomoćnik načelnika Uprave saobraćajne policije, rekao je prošle nedelje kada je najavio ovu akciju, da "speed maraton" znači da će se meriti brzina bez zaustavljanja vozila.

- Vlasniku vozila će se na kućnu adresu dostaviti pismeno da se izjasni ko je upravljao vozilom u trenutku izmerene brzine - rekao je Belencan i dodao: "Vlasnik je dužan da u roku od osam dana po prijemu dostavi pisani odgovor. Ako to ne učini, podneće se prijava za član 330 Zakona o bezbednosti saobraćaja, gde je predviđena kazna i do 120.000 dinara".

