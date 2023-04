ŠTA KAD DOĐE PROLEĆE I NIJE SVE OK? Napolju sunce, a u duši tuga i bezvoljnost

Od prolećnog spremanja do prolećnih putovanja, većina nas povezuje najzelenije godišnje doba sa dobrim raspoloženjem, entuzijazmom i visokom energijom. Postoje, međutim, i drugačije asocijacije. Ima i onih kojima sezona cvetanja i cvrkutanja ptica donosi osećaj potištenosti i obeshrabrenosti. Neraspoloženje i bezvoljnost u ovo doba godine često pogađaju i mlade osobe. Evo kako da prepoznate ovo stanje kod sebe i bliskih osoba, uz nekoliko korisnih saveta kako prevazići tegobe i gde potražiti podršku.

OK je biti tužan i kada sve oko nas cveta

Da li izlazak iz mirnijeg zimskog perioda kod vas izaziva stres i osećaj potištenosti, jer ne možete lako da se prilagodite novom tempu aktivnosti? Da li osećate da vam društvo baš i ne prija? Moguće je da osećate nizak nivo energije, uznemirenost, kao i probleme sa apetitom i spavanjem. Svi ponekad imamo loš period, ali kada nas neraspoloženje savlada na lep i sunčan dan, kada su svi oko nas spremni za akciju i druženje, možemo se pitati šta nije u redu sa nama. Prvo, važno je da sami sebe ne kritikujemo, kažu psiholozi. Potpuno je u redu da se ne osećate uvek dobro, makar to bilo proleće kada se čini da svi drugi oko vas uživaju u lepom vremenu. Na platformi Svejeok.rs, koja je razvijena uz podršku Unicefa, naći ćete dodatne savete kako da razumete svoje emocije i šta da radite ako neraspoloženje potraje.

Ne zanemarite fizičko zdravlje

Zimi naše telo dobija manje vitamina i manje vremena provodimo na suncu i svežem vazduhu, a kao rezultat svega toga imuni sistem slabi. Neretko se javlja alergija na polen koja može dodatno da pogorša raspoloženje. Kada nam je teško, često zanemarujemo svoje osnovne potrebe, a upravo one mogu dovesti do toga da se osećamo bolje. Zato se redovno bavite fizičkim aktivnostima, šetajte na svežem vazduhu kad god je to moguće i potrudite se da se što raznovrsnije hranite čak i onda kada nemate apetit. Pored toga, kaže se da je dobar san pola mentalnog zdravlja. Ukoliko imate bilo kakvih problema na tom polju, ovde ćete pronaći par trikova kako da steknete rutinu redovnog spavanja i poboljšate kvalitet sna.

Pomoć na pravoj adresi

Nervozni ste, strah i pritisak vas izjedaju, a kada se nekom požalite kažu vam „da samo treba da se opustite”, što i nije neka pomoć. Ipak, to što ste se odvažili da tražite pomoć je dobar znak i prvi korak ka tome da vam bude bolje! Anketa o mentalnom zdravlju koju je Unicef sproveo u Srbiji pokazala je da bi, u slučaju da im je potrebna, 36 odsto adolescenata potražilo pomoć od roditelja, 26 od vršnjaka, a samo 18 odsto mladih bi se za podršku obratilo stručnjacima. Trećina njih i ne zna kako može da dobije psihološku podršku, dok 37 odsto anketiranih smatra da se stigma oko mentalnog zdravlja mora smanjiti kako bi se mladi podstakli da potraže stručnu pomoć.

Upravo to su razlozi zbog kojih je Unicef pokrenuo platformu Svejeok.rs – da razbije stigmu i svakome omogući razgovor o problemima mentalnog zdravlja sa kompetentnom osobom. Pored edukativnih tekstova, saveta, tehnika za opuštanje i interaktivnih upitnika, mladi uzrasta od 16 do 30 godina na ovoj adresi mogu da četuju sa psihologom o svemu što ih muči u periodu od 18 do 22 sata. Isto tako mogu da zakažu besplatno i poverljivo onlajn savetovanje u terminu koji im odgovara. Savetnik će ih pažljivo saslušati i pomoći da bolje sagledaju i reše problem. Ukoliko osete potrebu da s nekim razgovaraju, u svakom trenutku mogu pozvati broj 116111.

Kad god vas savladaju loše raspoloženje, strepnja ili bezvoljnost, bilo proleće ili neko drugo godišnje doba, važno je da znate da se hrabrost ogleda i u tome da na vreme prepoznamo mentalne probleme i priznamo sebi i drugima da nam je potrebna dodatna podrška.

