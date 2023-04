"HTELI SU DA UĆUTKAJU RTS, A ZNALI SU DA SU LJUDI UNUTRA" Brat poginulog radnika javnog servisa: NATO je znao da je UBIO NEDUŽNE

Pre 24 godine NATO je bombardovao zgradu RTS-a i ubio šesnaestoro naših kolega. U dva sata i šest minuta kod spomenika "Zašto" u Tašmajdanskom parku održan je pomen stradalim radnicima RTS-a.

Poštu su im odali članovi porodica, kao i rukovodstvo i kolege iz RTS-a i predstavnici novinarskih udruženja, objavljeno je na sajtu nacionalnog servisa.

Zgrada RTS-a bombardovana je tokom emitovanja vesti u dva sata i šest minuta iza ponoći 23. aprila 1999. godine. Prvi put u istoriji ratovanja pogođena je jedna medijska kuća koja je prethodno proglašena za legitimni vojni cilj.

U ime porodica stradalih, obratio se, za Kurir televiziju, Miroslav Medić, brat stradalog Siniše Medića, koji bio gost emisije Puls Srbije na Kurir TV.

Medić je rekao kakav je bio raspored ljudi u zgradi od početka bombardovannja.

- Od početka bombardovanja smo radili, u smeni je bilo po dva čoveka, a ona je trajala 12 sati. U tom trenutku, nije bilo samo njih 16, već je bilo između 150 i 160 ljudi. Njih 16 nije imalo sreću da preživi i oni su platili najveću moguću cenu. Napad je izvršen između četvrtka i petka, a ja sam trebao odmah sledeći dan da radim. Nekoliko dana, ako ne i nedelju-dve, kružile su priče da RTS može da bude meta. Pripadnici NATO su na svojim brifinzima pominjali RTS.

MILANOVI' ODBIO DA EVAKUIŠE ZAPOSLENE!

Što se tiče indikacija da će RTS biti meta napada, postojale su neke naznake, ali ne i konkretna, odnosno precizna saznanja. NATO je u to vreme navodio da su objekti koje su gađali u Srbiji bili vojni ciljevi, iako je RTS bio civilni objekat.

Što se tiče Dragoljuba Milanovića, on je u to vreme bio generalni direktor RTS-a i bio je na dužnosti tokom bombardovanja. Nakon napada, on je podneo ostavku, iako je bio kritikovan zbog toga što je odbio da evakuiše zaposlene iz zgrade RTS-a pre napada. U pravosnažnoj presudi Haškog tribunala, Milanović je kasnije osuđen na 10 godina zatvora zbog zločina protiv čovečnosti počinjenih u vezi sa bombardovanjem RTS-a.