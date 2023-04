LALE U BEOGRADU KOŠTAJU KAO SVETOG PETRA KAJGANA! Ovom cveću je sad sezona, svi pričaju o MASNIM CENAMA! Ko to gaji, opario se

Iako je prošao 8. mart, dan kada cvećari imaju najveće pazare, cene svežih buketa nisu pale.

Ljudi kupuju cveće i na komad, a takva je situacija posebno u prestonici, gde neke vrste drže "masne cene". Jedna od najprodavanijih vrsta cveća su lale. Njihova cena varira od grada do grada, a negde je potrebno da se za buket potroši čak i "jedna crvena".

Jedna Tviterašica podelila je kako se kreću cene.

- Lale u centru grada 150-200 dinara. Lale na Nbg 100-150 dinara. Lale na Dušanovcu 50-80 dinara - napisala je ona.

lale u centru grada 150-200 din. lale na nbg 100-150 din. lale na dušanovcu 50-80 din. za još informacija o ceni lala ostanite uz ovaj profil — Sanja (@povuci_rijec) April 23, 2023

Cena se inače odnosi na komad. Do skoro je bilo potpuno normalno da jedna košta bar 60 dinara. A negde su cene sad i veće...

Ljudi su dalje pisali svoja iskustva sa ovim lepim, ali skupim cvećem.

- U Somboru 30.

- Ja juče na Kaleniću buket lala za 300.

- Jedna? Danas sam na banjičkoj pijaci platila 500 dinara. 12 ili 13 komada.

A neki uberu jedan komad sebi besplatno...

- Lale na tašu BESPLATNO mada me sramota što sam je ubrala, ali "it is what it is" - napisala je jedna Tviterašica.

lale na tašu BESPLATNO mada ne sramota što sam je ubrala, ali it is what it is pic.twitter.com/j2FyTku8rG — jelnea (@glupoime) April 23, 2023

