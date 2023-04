"HRANA NE SME BITI GEOPOLITIČKO ORUŽJE" Predviđanja stručnjaka: Ako zaustave Crnomorski koridor to će DRASTIČNO UTICATI na nas

Ukrajinsko žito moglo bi uskoro da postane i "seme razdora" unutar zemalja članica EU. Naime, u strahu od mogućnosti široko rasprostanjene gladi u svetu, evropski zvaničnici su još ranije odlučili da ukinu carine na ovaj proizvod kako bi olakšali njegovu distribuciju na globalno tržište.

Zašto se hrana sve češće koristi kao sredstvo ekonomskog i vojnog rata, ali i kako će to da utiče na cene u Srbiji, govorili su gosti u nastavku Jutarnjeg programa i to Aleksandar Bogunović iz Udruženja za biljnu proizvodnju i prehrambenu industriju PKS, a iz Švajcarske putem Skajpa uključio se novinar, Zoran Vitorović.

Da li će ukrajinsko žito postati seme razdora unutar EU? - zanima voditeljku Snežanu Petrović.

Vitorović podseća na Svetski trgovački sistem koji globalno ne podmiruje svetsku potražnju za hranu.

- Moglo bi da bude seme razdora. Kriza i rat u Ukrajini nisu to izazvali, već su zaoštrili postojeću svetsku krizu hrane, koja je globalna. Trenutno gladuje 800 miliona ljudi. Da bi se to zaustavilo ON je od aprila, 2000. godine imenovao specijalnog izvestioca profesora Majka Ferija koji je podneo izveštaj 2022. godine u kome se, između ostalog, kaže da hrana mora da bude dostupna svima. "Nasilje koje prožima sve aspekte na svim nivoima... Radnici su suočeni sa diskriminacijama na dnevnoj bazi...", pa dalje "Hrana ne sme biti i nije geopollitičko oružje!" - odgovorio je Vitorović.

Bogunović se osvrnuo na poziciju Srbije.

- Već smo pomenuli sukob u Ukrajini, čim krene neki poremećaj to se odražava na cene. Da bi obezbedili državu, hteli, ne hteli, mi smo deo svetskog tržišta. Cene su kao i na svetskom tržištu, i mi smo veliki izvoznik, ne možete prodati nešto više nego što je neko spreman da plati. Sve se odražava na nas, a cena je jako niska, pa je ta cena kod nas neprihvatljiva, a sa druge strane primiče se žetva, svi su očekivali da će cene ići gore, a naši proizvođači ulaze u rizik - kaže Bogunović.

Podsetio je na proteklu godinu.

- To je veliki problem za naše proizvođače i imamo obavezu da pomognemo našim proizvođačima, tako da mora već krenuti prodaja. Sve se dešava kao i u mnogim zemljama u svetu. Mnoge zemlje su zabranile ukrajinsko žito i to je jedan od instrumenata kojim se tržište štiti - kaže Bogunović.

Prgonoze za Srbiju su neizvesne, jer mi imamo drugačiji problem.

- Imamo problem što sada onaj koji je uvezao đubriva ne može da ih proda po tako niskim cenama. Pitanje je šta će se dešavati, a cene hrane rastu. Pretpostavka je da će cena hrane ići gore, a to sve zavisi, ako zaustave crnomorski koridor - one će ići gore - dodao je Bogunović.

