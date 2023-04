RODITELJI MORAJU DA SE ZADUŽUJU: Cene maturskih večeri EKSPLODIRALE! Neki će na ovo potrošiti i 1.000 €

Bliže se maturske proslave, a roditelji svršenih srednjoškolaca hvataju se za glavu zbog cena ugostiteljskih ponuda! U poznatim prestoničkim hotelima, gde se uglavnom organizuju ova slavlja, matursko veče košta i do 10.000 dinara, što je i za 20 odsto više u odnosu na prethodnu godinu!

Kurir je imao uvid u desetak restoranskih ponuda za proslavu maturske večeri, te smo se uverili da su cene šarenolike i kreću se u rasponu od minimum 6.000 dinara pa do skoro 10.000 dinara. Moguće je proslavu platiti u tri dinarske rate. U ovu cenu uglavnom su uračunati koktel dobrodošlice, čaša šampanjca, svečana večera u vidu švedskog stola, bezalkoholno piće tokom cele večeri, bend, di-džej, DVD snimak po odeljenju, voditelj programa, hostese na dočeku, profesionalna rasveta, profesionalno obezbeđenje, profesionalni fotograf, kao i atraktivne nagrade u toku večeri.

Svi restorani naplaćuju alkoholno piće, ali će neki prodavati po sniženim cenama. Pojedini ponuđeni paketi u okviru date cene nude i organizovan prevoz za škole van Beograda. Jedna od ponuda obuhvata čak i dodelu poklon-letovanja u Grčku đaku generacije, dok druga đaku generacije obezbeđuje gratis matursko veče i album sa fotografijama.

Cena za profesore je nešto niža i uglavnom je oko 6.000 dinara.

Milorad Antić, predsednik Foruma srednjih stručnih škola, navodi da su cene maturskih proslava u odnosu na prethodne godine poskupele za 20 odsto.

- To zaista ne može da se uskrati detetu, ovo je ipak doživljaj, jednom se slavi velika matura. Roditelji, nažalost, moraju da se zadužuju, neki čak i da podižu kredite. Jer pored proslave moraju da plate detetu i taksi, ali i garderobu za slavlje. Haljine, odela, šminka, cipele, frizura, tašnice sve to roditelje dosta košta, sigurno će neki potrošiti i 1.000 evra na sve to - navodi Antić za Kurir.

On objašnjava da je lobi hotela jak, te da su cene takve kakve jesu zato što oni znaju da će roditelji dati novac za to, bez obzira na to da li je skupo ili ne.

- Kad pogledate sve te jelovnike, to nije ništa specijalno, isto kao i muzika. Uglavnom se alkoholna pića naplaćuju, momci uvek naručuju viski, koji je papreno skup, a devojke votku i koktele. Tako da će im i za to biti potrebno još novca - kaže sagovornik Kurira.

Dragana Soćanin, udrženje "Roditelj" Roditelji ranije da traže ponude kako bi prošli jeftinije Dragana Soćanin iz udruženja "Roditelj" kaže da još uvek nisu čuli komentare roditelja na ovogodišnje ponude maturskih proslava. - Još uvek je rano za to. Roditelji bi svakako trebalo da se požale ako smatraju da je preskupo, to sve odobrava Savet roditelja. Ranijih godina su zbog cena roditelji na početku školske godine tražili da se te ponude dobiju dosta ranije kako bi imali vremena da do maja pronađu što jeftiniju varijantu - navodi Soćaninova.

L. P., majka jednog maturanta, kaže za Kurir da su ponude preskupe.

- To je veliki trošak za roditelje, ali šta ćemo, ne možemo to da ne priuštimo detetu. Dobro je, pa bar može na rate da se plati - rekla nam je ona.

Činjenice / Šta je sve uračunato u cenu maturskih proslava - piće dobrodošlice - večera (uglavnom švedski sto) - bezalkoholno piće - voditelj programa - bend - di-džej - DVD po odeljenju - hostese na dočeku - rasveta - fotograf, ali ne i besplatne fotografije - profesionalno obezbeđenje - nagrade

