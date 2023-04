UČENICI ZANATA PRVI U JUNU PROBIJAJU LED S DRŽAVNOM MATUROM: Deset fakulteta ne ukida prijemni ispit, otkrivamo njihov spisak!

Učenici trogodišnjih srednjih škola ove godine polagaće prvi put završni ispit u okviru državne mature, dok će đaci četvorogodšnjih škola koji su sada treći razred imati probnu maturu 31. maja, 1. i 2. juna, kako bi dogodine i oni polagati zvanično državnu maturu.

Učenici trogodišnjih srednjih škola završni ispit u okviru državne mature polagaće početkom juna rešavanjem praktičnih zadataka, što čini razliku u odnosu na državnu maturu kakvu će imati učenici četvorogodišnjih smerova stručnih škola i gimnazijalci.

Iz Ministarstva prosvete za Kurir su istakli da će se državna matura sprovoditi na nacionalnom nivou i da će svi učenici raditi iste testove u isto vreme i pod istim uslovima.

Inače, još tri fakulteta, i to Stomatološki, Veterinarski i Pravoslavni bogoslovski fakultet će, uz DIF, FON, Medicinski, Arhitektonski, Farmaceutski i Saobraćajni, tražiti dodatnu proveru sklonosti, to jest imaće svojevrsni prijemni ispit pored državne mature. U sastavu Beogradskog univerziteta je 31 fakultet.

Ministar Branko Ružić

Nema razloga da se odustaje od državne mature

Ministar prosvete Branko Ružić rekao je gostujući na Prva TV da nema razloga da se odustaje od državne mature:

- To je deo strategije obrazovanja. Biće implementirana u skladu sa zakonom. Kad uradimo probe, videćemo da li je sve to dovoljno zrelo da bi se implementiralo do 2024. godine.