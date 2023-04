"LJUDI I DANAS IMAJU PREDRASUDE PREMA OBOLELIMA" Bratislav Prokić za Kurir TV: Postoji fama oko HIV, a on je virus kao i drugi

Stigma i diskriminacija u vezi s HIV-om potencijalno su najveće prepreke uspešnoj prevenciji širenja virusa i osiguravanju nege, podrške i lečenja osoba koje žive s HIV-om.

Uzroci stigme i diskriminacije su najčešće nedostatak tačnih informacija i nerazumevanje bolesti, ali i mitovi i zablude o HIV/AIDS-u, njegovom nastanku i prenosu.

Ljudi koji žive sa HIV virusom obično se suočavaju sa stigmama i mogu da budu označeni kao deo društveno neprihvatljive grupe. Zahvaljujući savremenoj terapiji, osobe koje žive sa HIV-om danas mogu da žive dugo kao i svi drugi, da imaju dobro zdravlje, a terapija sprečava prenos infekcije seksualnim putem i sa majke na dete.

Bratislav Prokić, udruženje Potent gostovao je u emisiji "Puls Srbije" i podelio sa gledaocima i voditeljima, predsrasude u društvu sa kojima se zaraženi najčešće susreću.

- Ljudi i dalje imaju različite predrasude. Virus je izolovan na Pasterovom univerzitetu još 1972. godine. Postoji velika fama oko HIV-a, a on je virus kao i svaki drugi, koji će verovatno biti izlečen kao i hepatitis C. Rešićei HIV jednog dana, ali do tada, postoji terapija koja potpuno sprečava razmnožavanje virusa, toliko da više ne možete ni da detektujete virus. To znači da, uz tu terapiju, ne može da se prenese virus, niti da imate problem sa seksualnim odnosima, niti da zatrudnite, naravno ukoliko redovno uzimate terapiju - rekao je Prokić.

Pojasnio je šta predstavlja ova terpaija.

- Postoje uvek u medicini nove grupe lekova i novi lekovi iz postojećih grupa. Mi imamo lekove koji nisu štetni i oni rade posao. Više od polovine pacijenata bi moglo da pije te lekove. Međutim postoji nešto što zovemo dugoročna toksičnost, znači od preteranog unosa, mora se naći drugo rešenje. U startu imate dve vrste leka. Svuda u svetu je trend da imate dva, ili tri leka u jednoj tableti, i svuda u svetu je to moderno jer je velika ušteda. Sve je, u stvari, u efikasnosti fonda, što se bolje i brže uvode trendovi, i farmaceutske kuće efikasnije deluju. Postoji i preventivni lek koji košta oko 5.000 dinara, ali njime biste mogli da sprečite veliki broj infekcija, naravno tu je i korišćenje kondoma i drugih zaštita - otkriva Prokić, koji smatra da je iskren i otvoren odnos od presudnog značaja za zdrav odnos.

Kurir.rs

