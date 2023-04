KAKO SU IZBORI NA KiM UTICALI NA NAJAVU FORMIRANJA ZSO? Drecun analizira situaciju: Postoji ogromna prepreka za naš narod! (VIDEO)

Posle više neuspešnih pokušaja, Komitet ministara Saveta Evrope na vanredno održanoj sednici prihvatio je zahtev Prištine i podržao odluku da otpočne procedura za prijem Kosova u članstvo te međunarodne organizacije.

"Ovom odlukom završena je važna etapa ka punopravnom članstvu Kosova. Mnogo posla ostaje da se uradi. Proces članstva je dug i pun izazova", istakla je ministarka spoljnih poslova privremenih prištinskih institucija Donika Gervala.

foto: Profimedia

Odluku Saveta Evrope i analizu lokalnih izbora koji su održani u nedelju na severu Kosova, izvršio je gost "Pulsa Srbije" Milovan Drecun, predsednik Skupštinskog odbora za KiM.

Drecun tvrdi da ne bi trebalo davati previše značaja SE:

- Mislim da ne bi trebalo preveliki značaj da pridajemo. Šta je Savet Evrope? To je neka međunarodna, maltene nevladina, organizacija koja se kobajagi stara o ljudskim pravima, a ustvari manipuliše njima. Dakle, imamo organizaciju koja manipuliše kako bi ostvarila političke ciljeve nekih zemalja. Krše se procedure koje je sama organizacija stvorila. To nam govori da neko hoće da ostvari cilj i da ga ne interesuje stepen ljudskih prava i to što su Srbi drugorazredni građani i potpuno diskrimisani na KiM.

Potom se osvrnuo na uticaj izbora na KiM:

- Apsolutno su nepovoljno uticali izbori na dalji tok razgovora i to je Lajčak morao da prizna. Odmah sam došao sa ocenom da je stvorena jedna ogromna prepreka koja onemogućava formiranje ZSO bez promene novonastalih okolnosti, čak iako se postigne dogovor u Briselu. Lajčak je rekao da je put ka normalizaciji odnosa miniran i moramo da pazimo da ne stanemo na neku minu. Ovo je glavna mina. Kako sada uopšte i pregovarati o ZSO, pa čak iako se postigne dogovor. Mora prvo da se razreši ova situacjia. Ovi izbori ne da nisu ništa rešili, nego su dalje zakomplikovali situaciju - rekao je Drecun.

Kurir.rs