OVO MORATE DA ZNATE AKO SE SPREMATE ZA URANAK: Direktor RHMZ za Kurir otkrio vremensku prognozu za 1. MAJ (FOTO)

Nakon nekoliko sunčanih dana u Srbiji je pala kiša. Vreme se pokvarilo a u susret 1. maju svi se pitaju kakvo će vreme biti za taj praznik.

Prof. dr Jugoslav Nikolić, direktor RHMZ-a za Kurir otkriva kakvo nas vreme tačno očekuje za prvomajske praznike (29/30. aprila i 1-2. maja).

- Nastavlja se period promenljivog vremena, ali uz postepeni porast temperature koja će se u periodu od 29. aprila do 2. maja kretati u intervalu od 19 do 24 °S. Uz smenu sunčanih i oblačnih intervala očekuju se i padavine - u subotu (29.04.) ujutro i pre podne mestimično će padati kiša, dok će posle podne biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Kratkotrajna pojava kiše i pljuskova obeležiće i drugi dan vikenda (30.04.), ali će do večernjih sati padavine prestati - rekao je Nikolić, a potom dodao:

- U nedelju uveče i tokom većeg dela noći (30.04/01.05.) suvo sa minimalnim temperaturama od 7 do 12 °S. Ipak, pred jutro do Srbije se očekuje nailazak nove oblačnosti sa zapada Balkana i Jadrana koja će 1. maja ujutro usloviti kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom, prvo u zapadnoj polovini Srbije, a tokom dana i u ostalim krajevima. Kiša i pljuskovi sa grmljavinom povremeno se očekuju i u Beogradu.

- Nestabilno vreme obeležiće i drugi dan praznika, dok će se 3. i 4. maja oblačnost sa padavinama izmestiti ka jugu i istoku poluostrva uz priliv malo hladnijeg vazduha iz srednje Evrope što će usloviti da maksimalne temperature imaju vrednosti oko 15 °S.

