SVI SE NADAJU SUNCU ZA 1. MAJ! Direktor RHMZ otkrio kakvo će vreme biti: Ovo nam stiže sa Jadrana!

Oni koji su planirali uranak u prirodi, razočaraće se vremenskom prognozom za 1. i 2. maj. Prof. dr Jugoslav Nikolić za Kurir je rekao da nas tih dana očekuje nailazak nove oblačnosti sa zapada Balkana i Jadrana koja će 1. maja ujutro usloviti kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom, prvo u zapadnoj polovini Srbije, a tokom dana i u ostalim krajevima.

- Kiša i pljuskovi sa grmljavinom povremeno se očekuju i u Beogradu - kaže on.

A shodno tome, postavlja se pitanje - kakvo vreme će biti u maju?

Naš sagovornik kaže da se u Srbiji očekuje topliji maj od proseka sa srednjom mesečnom temperaturom od 15 do 18 °S i srednjom maksimalnom oko 24 °S, što predstavlja odstupanje od +1 °S u odnosu na referentni klimatološki period od 1981 - 2010. godine.

- Toplije će biti tokom druge i treće dekade meseca, kada je prognozirano od 8 do 12 letnjih dana u nižim predelima, a to su dani u kojima maksimalna temperatura dostiže vrednost od 25 °S ili veće. Mesečna količina padavina će biti prosečna (od 55 do 70 mm u nižim predelima i od 80 do 110 mm na planinama), samo je na zapadu zemlje prognoziran manji deficit padavina. Inače, tokom maja i juna se, decenijama unazad, u našoj zemlji osmatra najviše padavina na mesečnom nivou što je uslovljeno činjenicom da su konvektivni (kumulonimbusni) oblaci iz kojih se javljaju pljuskovi kiše, grmljavina, a lokalno i grad, upravo tada najaktivniji - zbog toga je prostorni raspored padavina znatno neravnomerniji u odnosu na zimski period godine, kada su one uniformnije i često slabije po intenzitetu - rekao je Nikolić.

