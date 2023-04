"KLINCI DANAS MISLE DA JE KUL BITI NARKOMAN" Šaran Alegro o uticaju popularnih pesama na decu: Slušaju o gramima, belom i ludilu!

"Ona i ja, i ja i ti, svi zajedno u koktelu ljubavi", stihovi su Marine Tucaković koji su doveli do burne polemike među ljudima. Nakon što su dve kaluđerice pre nekoliko godina usnimljene dok se vesele uz pesmu Nedeljak Bajića Baje "Koktel ljubavi" sada se to desilo i sa đacima četvrtog razreda osnovne škole što je izazvalo gnev kod njihovih roditelja. Iako su roditelji bili kivni na nastavnika, zapravo je pitanje kako deca koja imaju 11 godina znaju reči ove pesme i šta slušaju kod kuće? Kako novokomponovane pesme utiču na decu i uopšte možemo li išta u njima da čujemo, osim glorifikovanja kriminala, droge, alkohola i drugih nedozvoljenih supstanci te da li je ovo pojava od juče ili traje već dugo ali nije izazivala toliku pažnju?

Na ovu temu govorili su Šaran Alegro, muzičar i producent i Jelena Kenić, školski psiholog i pedagog.

- Treba reći da niko nije kriv, jer je to pojava koja je normalna za jedanaestogodišnjake. Oni slušaju ono što je sveprisutno. Te stihove i tu pesmu pevaju i oni koji bi se mogli nazvati uzorima deci, a to su sportisti. Pesma se pušta da se nešto proslavi, da bude neka vesela atmosfera. Ono što mogu sa sigurnošću da kažem jeste da jedanaestogodišnjaci sigurno ne znaju šta znače reči ove pesme i da ne znaju šta pevaju. Čak i kad bi znali o čemu se radi ne bi to shvatali na način na koji to shvataju odrasli. To nije nikakva opasna pojava koja treba da izaziva zgražavanje - rekla je Kenić.

Šaran Alegro se saglasio da deca ne razumeju značenje pojedinih pesama koje pevaju, ali da će se kad tad zainteresovati što bi kako kaže, moglo da izazove problem:

- Ja bih se složio da deca u suštini ne znaju značenje. Problem će nastati kad se zainteresuju za značenje. Po meni oni ne treba da znaju šta je seks, već treba da žive svoje detinjstvo. Ja kad sam bio klinac mi smo gledali Branka Kockicu. Bila je jedna emisija kada on vodi decu kod pekara. Ja sam mislio da je kul biti pekar . Hteo sam da budem poštar, jer on nosi torbu i to mi je bilo kul. Danas klinci misle da je kul biti narkoman. Oni čuju malo grama, malo belo, ludilo i ne znaju tačno šta je to, ali će za dve tri godine saznati i ostaće im u glavi da nije kul biti pekar, ali je kul biti narkoman u klubu.

