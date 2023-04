KUVANJE JE UMETNOST, A ZARADE DOBRE Ekonomska škola "9. maj" u Sremskoj Mitrovici ima veoma atraktivan smer

Ugostiteljstvo poslednih doživljava procvat, a dobar ugostitelj zna da mora da ima najboljeg, pouzdanog i pre svega dobro obrazovanog kuvara. Zbog toga Ekonomska škola “9. maj” u Sremskoj Mitrovici, koja baštini tradiciju dugu skoro šest i po decenija, generacijama unazad obučava buduće kuvare. Čini se da je ovaj školski smer veoma zanimljiv, dinamičan i dešava se u realnom okruženju, sa mnogo praktične nastave, kako u restoranima, tako i u opremljenoj školskoj kuhinji. Ekipa Sremska Mitrovica živi je posetila školu i ušunjala se na jedan čas

1 / 5 Foto: Sremska Mitrovica živi

“Da bi bio dobar kuvar, mora ovaj posao da se voli, jer treba da se radi srcem. Kad ne dam srce, onda nije to to. Kuvar treba da ima i organizacione veštine, jer situacija ponekad zahteva da se snađemo. Što se tiče kuvarskog smera, postao je popularan poslednjih deset, ilipetnaest godina unazad. Kod nas može dobro da se napreduje, zarada je dobra, posao se lako nalazi, ali se mora biti svestan da nije toliko lak kako mnogima izgleda. Neko je naravno manje talentovan, neko malo više, ali to se sve uči tokom tri ili četiri godine školovanja ili dalje na višim školama. Ja i da danas radim u kuhinji pored škole, ne mogu bez kuhinje, jednostavno, u krvi je. Kroz kuvanje možete da maštate, jer sve što možete da smislite, možete da prenesete i na jelo. Kao što su slikari, prenose na platno, tako mi to prenosimo na tanjir”, rekao je Branislav Adamović, profesor kuvarstva i profesionalni chef, inače nekadašnji učenik baš ove škole.

Kuvar je trogodišnji smer, sa mogućnošću doškolovavanja za kulinarskog tehničara, kao četvrtog srednjoškolskog stepena, ali i studije kulinarstva, gastronomije i sličnog. Osim ovog, Ekonomska škola “9. maj” obrazuje ekonomske tehničare, finansijske administratore, poslovne administratore i ugostiteljske tehničare, učestvuje u mobilnosti učenika kroz Erasmus + programe i pravi dobru podlogu za život, bilo za dalje školovanje ili direktan rad u privredi.

