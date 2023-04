PIJANIM I NASILNIM VOZAČIMA ZA SMRTONOSNE UDESE DO 15 GODINA ROBIJE?! Ministarstvo pravde dobilo predloge DA SE POOŠTRI ZAKON!

Srpski komitet za bezbednost saobraćaja uputio je tokom prošle nedelje Ministarstvu pravde predlog za izmene i dopune Krivičnog zakonika u pogledu odredbi koje se odnose na bezbednost saobraćaja.

Direktor Komiteta Damir Okanović u saopštenju za medije naveo je da je jedan od predloga pooštravanje kazne za vinovnike smrtnih saobraćajnih nezgoda izazvanih sa umišljajem, i to umesto 2 do 12 na 5 do 15 godina zatvora.

On je naveo da su neki od predloga sledeći:

- Pooštravanje kazne za vinovnike smrtnih saobraćajnih nezgoda izazvanih sa umišljajem, umesto 2 do 12 na 5 do 15 godina zatvora. To su najčešće vozači koji su bili pod dejstvom alkohola, koji su prošli na crveno svetlo, kretali se znatno iznad ograničenja ili koji su izazvali nezgodu prilikom nasilničke vožnje.

- Trajno oduzimanje vozila kojim je upravljao vinovnik smrtne saobraćajne nezgoda izazvane sa umišljajem.

- Trajanje zabrane upravljanja vozilom za vinovnike smrtnih saobraćajnih nezgoda izazvanih sa umišljajem od najmanje dve godine

- Obavezno opozivanje uslovne osude u slučaju kršenja mere zabrane upravljanja vozilom

- Dekriminalizacija nehatnog izazivanja saobraćajne nezgode koje imaju za posledicu laku telesnu povredu jednog ili više lica, i propisivanje takvog ponašanja kao prekršaj.

