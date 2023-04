Lider LDP Čedomir Jovanović potvrdio je da zna ko je čovek koji je u vreme hapšenja Slobodana Miloševića hteo da ubije tadašnjeg predsednika Jugoslavije.

"Taj čovek iz SPS koji je hteo da ubije Slobodana Miloševića nalazio se te noći u vili Mir. I to se zna. A pošto znaju, a ništa ne preduzimaju, ja pretpostavljam da se tako vraćaju neki dugovi. Znam ko je to, znaju i drugi.

foto: Printscreen YouTube

Samo su čekali neku incidentnu situaciju pa da Milošević ritualno ostane bez života a da onda Srbija krvavri na početku 21. veka kao što je krvarila na početku 20. veka zbog Obrenovića i Karađorđevića, četnika i partizana i svih onih naših nesrećnih podela", rekao je Jovanović.

Prema njegovim rečima to nije bila ideja jednog čoveka već grupe ljudi, rekao je Jovanović u emisiji "LIČNO sa Petrom Latinovićem"."Cilj je bio da se sa jedne strane ratosiljaju Miloševića, a da sa druge strane da ga poslednji put iskoriste na taj način što bi od njega napravili žrtvu neke naše podmuklosti. To su pokušali", rekao je Jovanović.

foto: EPA / Milos Vukadinovic

Kada je reč o isporučivanju Slobodana Miloševića Hagu, Čedomir Jovanović kaže da je sve moglo i drugačije da se odigra.

"Milošević je sam preuzoe obavezu saradnje sa Hagom. To je deo Dejtonskog sporazuma. Ne možete da vodite zemlju tako što ćete birati kad vam nešto odgovara ili vam ne odgovara. Jednog dana smo za Srbiju koja treba da bude deo sveta a onda drugi dan se ponašamo po nekim svojim pravilima mimo tog sveta.

Tako jednostavno nije moglo. Moglo je to i drugačije da se uradi. Mogao je Milošević da kaže – ja idem tamo, hoću da branim svoju politiku, svoje ime i svoje prezime, hoću da branim srpsku vojsku i policiju za koju sam siguran da nisu zločinci. Država bi tada stala iza Slobodana Miloševića. Ali on se nije za to opredelio jer je vrlo dobro znao šta se dešavalo tih devedesetih. I onda kažu ne možete da isporučite predsednika. Pa ko kaže da ne možemo?!", rekao je Jovanović.

Kurir.rs/Mondo