"E AKO TO NE VIDIŠ..." Srbin pitao šta je ono što ljude nervira kod naših vozača, USIJAO MREŽE: Za jedno bi svima ODUZELI VOZAČKU

Svedoci smo da mnoga pravila saobraćaja na ulicama Srbije ali i šire ne znaju čak ni vozači sa višedecenijskim iskustvom. Upravo zbog nepoštovanja brojnih pravila, na pitanje da li je u saobraćaju pristuna kultura vozača, mogla bi se voditi višečasovna debata.

To je zanimalo i neimenovanog muškarca iz Srbije, koji je pokrenuo je pravu debatu, kada je na društvenoj mreži Redit postavio pitanje ostalim korisnicnima, upitavši ih šta je ono što ih najviše nervira kod ostalih vozača u saobraćaju.

"Šta vas najviše nervira kod naših vozača i kako bi odreagovali/kaznili to ponašanje? Pritom mislim na sve aspekte voznje: Autoputevi, magistrale, gradska voznja, beogradski špic, parkiranje itd. I u koje stereotipe vozača čvrsto verujete?", glasilo je pitanje.

"Migavac je misaona imenica"

Ispod njegove objave, nizali su se različiti komentari.

"Brza vožnja svakako. Ne moraš kroz selo da mi ideš 70. I vožnja u alkoholisanom stanju", "Kad bacaju pikavce od cigareta kroz prozor i đubre", "Migavac je misaona imenica", "Vozači koji se ubacuju u moju traku bez migavca a bude kratka distanca, takoreći na ivici sudara. Stvarno ne znam sta je ljudima problem ovde da daju migavce? Neko je ovde napisao da je pitao taksistu zasto ne daje migavac, ovaj mu odgovorio "'pa nisam peder da dajem migavac'", " Bahatost generalno...Nervira me što trube ljudi kao ludi. Aman, sačekaj dve sekunde, neće niko umreti", "Mene sve nervira. Generalno sam miran čovek, ali kad vozim odmah neki gluvi deda se nađe da ide na sred puta, ljudi ne koriste žmigavac, babe hodaju 0.001km/h preko pešačkog...", glasili su neki od komentara.

"Pa ako to ne vidiš rode, šta li još ne vidiš"

Jedan korisnik je pohvalio vozačku solidarnost u vidu "blicanja", ali i objasnio šta ga nervira, te napisao:

"Sve, sve, al blicanje na auto-putu je dobra stvar, i deo je nekog vozačkog bontona da kažeš. Ja se ježim kad nekom blicam i on ne reaguje. Ili recimo vozim se sa nekim, i on krstari batica u levoj, i blica mu neko iza a on ni ne registruje. Pa ako to ne vidiš rode, šta li još ne vidiš", glasio je komentar.

Uzdaju se u sposobnosti drugih vozača

Iako je većina bila ljuta na vozače koji nemaju naviku da koriste migavce, bilo je i drugih stvari koje su korisnicima bile jako iritantne.

"Migavac ne postoji, onda je tu ubacivanje na divljaka. To što manijaci se svaki dan uzdaju u moje sposobnosti kao vozača kako ne bi došlo do sudara pa onda ispada da ja vozim i “svoju” i “tudju” vožnju dok on mozak ne koristi ili jednostavno bahat. Nepropuštanje pešaka na pešačkom od većine vozača a šta sam primetio je iskreno skandalozno - što bi trebalo da rezultuje ogromnim kaznama i/ili oduzimanjem vozačke", glasio je komentar.

foto: Mondo/Stefan Stojanović

Oglasili se i pešaci

A onda su se oglasili i pešaci.

"Ja sam kao pešak toliko navikao da me ne propuštaju da to maltene nikad i ne očekujem, te se uspaničim kad neko stane i ili se ukočim na trenutak, ili me ponese da pretrčim. Naravno, pratim situaciju konstantno, ali... Toliko je loše da ponekad igram "žablje skakanje" čak i na pešačkom, gde krenem dok ovaj u bližoj traci prelazi zebru, a u daljoj tek treba da nagazi na nju. U tim situacijama niko se ne buni, što samo potvrđuje da ne bi stali ni u ludilu, razumem žurbu, ali brate.", glasio je njegov komentar.

Na ovaj komentar, nastavio se drugi korisnik, te napisao:

"Bolje je pitanje šta vas pozitivno iznenađuje u našem saobraćaju - na primer kada mi stane na pešačkom i propusti me bez histerisanja", rekao je on.

Na kraju se se oglasili oni sa malo šaljivim komentarima.

"Krstača oko retrovizora obavezno, da se pokaže da su vernici i patriote", "Ljudi", "Semafori gde je 5 sekundi zeleno, a 505 sekundi, crveno", "To što moram da završim vozački i kupim auto, a odakle mi novac", glasili su neki komentari.

Kurir.rs/Blic