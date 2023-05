ČAČANIN RATO KUĆU PRETVORIO U MUZEJ Seća na 1. maj iz prošlog veka! Svaka celina ima na HILJADE EKSPONATA (FOTO)

Čačanski penzioner Rato Smiljanić kuću svojih roditelja u centru Čačka, pre dve i po godine je pretvorio u muzej lepih sećanja, a u njemu danas posebno mesto zauzimaju postavke posvećene 1. maju i košarci po kojoj je Čačak prepoznatljiv.

Muzej sećanja do sada je posetilo oko 300 jugonostalgičara, a među posetiocima su bili i mališani jedne čačanske osnovne škole koji su prvi put videli kliker, klis i drveni bob.

1 / 6 Foto: Kurir/D.Č.

Postavka posvećena prazniku rada sadrži na stotine predmeta i fotografija koji nas podsećaju na prošlo vreme i dane kada se 1. maj u gradu na Moravi slavio u svečanim odelima sa kravatom i fijakerima.

- Bilo je to neko drugačije vreme, za nas u ovim godinama svakako lepše, jer imamo čega da se sećamo. Defilei, sletovi, fijakeri, vedri i nasmejani ljudi, okupljanja i druženja, sve je zabeleženo na fotografijama i u dokumentaciji koja se nalazi u muzeju – priča Rato koji je muzej napravio tokom kovid pandemije kako bi prekratio vreme tokom karantina.

Predmete skupljam od svoje desete godine, a postavku sam nazvao "Od klikera pa do boba, bilo je to lepo doba". Sama izložba je predstavljena u dve najveće prostorije kuće, i obuhvata period od 1950. do 1980. godine. U njoj se danas nalazi i postavka posvećena košarci u Čačku sa akcentom na Radmila Mišovića, najboljeg košarkaša ikada kojeg je Čačak imao - priča Rato dodajući da najvredniji eksponat koji poseduje je snimak iz davne 1978. sa oproštajne utakmice košarkaškog asa, koji je doživeo neobičnu sudbinu.

Taj snimak koji traje 24 minuta sam pre mnogo godina, bukvalno podelio na dva dela, 12 minuta sam ostavio sebi kao autoru, a drugu polovinu odnosno kadrove, sam poklonio Radmilu. On je svoj deo ustupio jednoj lokalnoj televiziji u Čačku, gde se zagubio. Ja svoj i danas čuvam. Na tom snimku se vidi kolika je košarkaška velesila Čačak tada bio, na tu utakmicu su došli svi viđeni ljudi tog vremena, počev od sportista, pa do političara – priča ovaj penzionisani TV mehaničar dodajući da košarkaška postavka sadrži plakate, fotografije, filmove, pa čak i ulaznicu za tu utakmicu.

1 / 13 Foto: Kurir/D.Č.

On dodaje da će deo njegove postavke završiti u muzeju košarke koji je u osnivanju. Deo koji je dobio na korišćenje će zadržati, jer nema saglasnost da te predmete dalje ustupa. U postavci se nalazi original bob iz 1963. kao i njegova replika koju je sam izradio.

Sama izložba je podeljena u ravno 100 celina, odnosno tema. Svaka celina ima na hiljade eksponata. Među njima su pisma iz vojske, razglednice, značke, kutije od cigreta, štapovi za pecanje iz pedesetih godina prošlog veka, kojima se pecalo na Cvetnjaku. Gramofoni, televizori, tranzistori, ploče, kasete, klikeri, čak i praćka iz 1950. godine...Među eksponatima su bioskopske karte, značke, i vredne fotografije vezane za Dobrivoja Topalovića i njegovog kuma Miroslava Ilića. Najvrednije što poseduje su filmovi iz prošlog veka snimljeni kamerom "super osmica".

- Imam više od 100 filmova i na njima se nalazi pravo malo blago. Snimao sam utakmice, jer sam i sam igrao fudbal, a izdvojio bih jednu romsku na kojoj čuveni Šare ciganin igra bos, jer nije imao kopačke. Imam na hiljade primeraka novina, a jedini uslov da uđu u postavku je bio da u njima nema loših vesti, ubistava, silovanja i slično - kaže Rato.

Kurir.rs/D.Č.