1. MAJ JE SOTONSKI PRAZNIK, BOGA SUNCA SLAVE UZ ŽDERANJE, ORGIJE I DROGE! Miroljub Petrović se IZLUPETARAO za sve pare, NEMA DALJE

U Srbiji se danas, baš kao i širom sveta danas obeležava 1. maj - Međunarodni praznik rada, u znak sećanja na 1. maj 1886. godine, kada su radnici u Čikagu štrajkom i protestima počeli da se bore za osmočasovno radno vreme.

Ovaj praznik u Srbiji bio zabranjivan do 1945. kada je taj dan proglašen za državni praznik. U Srbiji i regionu ustalio se običaj da se 1. maja u zoru izlazi na prvomajski uranak.

A kako je uranak ovih dana glavna tema u našoj zemlji, o njoj se oglasio i Miroljub Petrović, čovek koji je optužen za nadrilekarstvo i koji na mrežama stalno širi neke teorije zavera. On je tako na Tik Toku ispričao da je ovo "sotonski praznik" za koji je vezan blud.

Evo šta je on rekao u klipu koji je objavio 30. aprila, uoči uranka:

- O prazniku koji je pred nama, a to je 1. maj, jedan sotonski praznik, praznik koji je jedan od pbrojnih praznika obožavanja sotone. Karakteristika sotonskih praznika jeste da se sotona tokom istorije uvek predstavljao, najčešće predstavljao kao Bog sunca, i raznina narodi širom sveta su obožavali sunce, praćeni su bili i konzumiranje droge, orgijanje, prinošenje ljudskih žrtava, i to je bio način kako su ljudi obožavali i danas obožavaju sotonu. Dakle, tog dana su druidski sveštenici konzumirali narkotike, prinošene su ljudske žrtve, upražnjavane su orgije i tako se orgijalo do ranih jutarnjih časova i čekao se izlazak sunca. Dakle, orgijalo se u iščekivanju dolaska Boga sunca i onda ujutru se to zvalo uranak. Oni su posmatrali izlazak sunca, radovali se pojavi sunca, mi imamo takozvani prvomajski uranak, dakle Prvi maj sotonski praznik, noću se bude budan celu noć, bahanalije, žderanje lokanje i čeka se izlazak sunca, mnogo to rade iz neznanja i učestvuju u satanskim ritualima - ispričao je on na Tik Toku.

A ljudi su ga, naravno, zbog ovoga prozivali u komentarima..-

- Promeni dilera molim te.

- Miroljube, ima li išta da tebi godi, sve ti smeta, moraš nešto prihvatiti, majka mu stara

- Mene zanima šta njemu nije sotonski pošto očigledno za svaku stvar koja se njemu ne sviđa kaže da je sotonska/demonizovana itd… - pisali su ljudi u komentarima.

Kurir.rs / S.T.

