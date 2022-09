REKLAMIRA BUĆKURIŠE KAO LEKOVE ZA RAK! Miroljub Petrović OPTUŽEN ZA NADRILEKARSTVO i dalje prodaje svoje sumnjive preparate!

Miroljuba Petrovića Osnovno tužilaštvo u Leskovcu tereti za krivično dela nadrilekarstvo i nadriapotekarstvo.

U optužnici se navodi "da se okrivljeni tereti da je bez dozvole za lek, odgovarajuće stručne spreme i dozvole za proizvodnju leka, spravljao biljne lekove-tinkture, ekstrate, čajeve i sokove i iste prodavao različitim licima i bez odgovarajuće stručne spreme lečio više lica, između ostalih sada pokojne S. P. iz Skoplja i M. B. iz Novog Sada".

Bez obzira na to, međutim, Petrovićev Jutjub kanal, koji ima više od 84.000 pratilaca, nastavlja da reklamira njegove usluge, a on sam u jednoj od poslednjih objava, naslovljenoj "Pobedio sam tumor pluća", hvali se mejlovima koje je, navodno, dobio od ćerke jednog čoveka kome je dijagnostikovan tumor pluća i kojem je poslao svoj "program lečenja".

- Evo, ćerka tog čoveka mi mesec dana od prvog mejla, kada su tražili savet, sada javlja da je njen otac, posle samo četiri nedelje primene novog načina ishrane i mojih preparata, otpušten iz bolnice sa nalazom da je bolest u totalnoj regresiji – navodi Petrović u tom snimku, a sve ostale zainteresovane sa zdravstvenim tegobama upućuje na svoj sajt, gde se „program lečenja“ može pročitati a preparati naručiti.

A na tom sajtu, između ostalog, piše da predlaže prelazaka na stopostotnu biljnu ishranu, "što više svežu i sirovu, a idealno je da budete nekoliko dana samo na ceđenim sokovima".

Dalje se "savetuje" korigovanje navika, od šetanja do odlaska na spavanje na vreme, primena recepata za čišćenje organizma tinkturama i preparatima "koje možete nabaviti preko donjeg linka", stavljanje obloga od ricinusovog ulja ili belog luka na obolelo mesto, te konzumiranje "raketnog goriva", napitka koji, kako je navedeno, sadrži limun, đumbir, ljutu alevu papriku, beli i crni luk, med i vruću vodu.

Saveti i receptura na njegovom sajtu praktično, isti su ili veoma slični "programu lečenja" koji je Miroljub Petrović "prepisao" Slavču Petrovu (31) iz Skoplja, koji je preminuo 7. januara 2019. godine od tumora, a čije ime se pominje u optužnici protiv njega. Pokojnog mladića Petrović je ubedio da iako je oboleo od tumora ne ide kod lekara, a njegova prepiska sa Slavčetovom rođenom sestrom Biljanom Jovanović, svedoči da je okrivljeni porodicu Petrova odgovarao od lečenja klasičnom medicinom, pregleda magnetnom rezonancom i operacije gama nožem.

Geolog, filozof, antivakser, šovinista Miroljub Petrović, javnosti najpoznatiji po izjavi "ideš pod mač, bato", u svojim javnim nastupima govorio je, između ostalog, da su škole "ateističke debilane i janjičarski kampovi", da "žene ponekad treba preko usta" i da decu ne treba vakcinisati. Petrović je, zapravo, diplomirani geolog po struci, ali tvrdi da je zvanje doktora filozofije stekao u Rumuniji, a kurs medicine u Americi.Ovog kontroverznog "naučnika" leskovačka policija je saslušavala i 2018. godine zbog propagande o štetnosti MMR vakcine, zagovaranja nevakcinisanja dece i širenja panike. Nije poznato kako je i da li je taj slučaj okončan. Miroljub Petrović poznat je po brojnim lažima i šarlatanskim tezama koje je iznosio u javnosti. On je na čelu takozvanog Fakulteta prirodne medicine, koji nema nijednu akreditaciju za rad, a za 950 evra daje diplome "doktora prirodne medicine". U nizu svojih obraćanja putem interneta ili tribinama širom Srbije, Petrović je iznosio krajnje opasne ideje i stavove.

U toj prepisci Petrović, između ostalog, piše: "lekove koje su mu lekari dali nemojte da uzima", "kakav gama nož, poslao sam vam terapiju", "ni slučajno ne sme da se operiše", "nije važno šta kaže magnetna nego kako se brat oseća"… "Terapija" prepisana teško bolesnom mladiću koji je na kraju preminuo, sadržavala je stavljanje obloga zagrejanog ricinusovog ulja preko noći, ispijanje sokova i "promenu navika", šta i sada Petrović reklamira na svom Jutjub kanalu pozivajući gledaoce da posete sajt "Instituta za prirodnu medicinu".

Iako je on i pored podignute optužnice formalno-pravno i dalje nevin, pravnici smatraju da postoji osnov da se do donošenja presude reklamiranje i prodaja preparata zaustave.

- To što u ovom slučaju nije doneta presuda ne znači da neko ko je okrivljen za nadrilekarstvo i nadriapotekarstvo može nesmetano da nastavi da "leči" ili prodaje proizvode za koje tvrdi da su "lekovi". Kao što se zatvaraju ordinacije gde je došlo do nekog krivičnog dela na štetu pacijenta, tako i u ovom slučaju tužilac ima ovlašćenje da reaguje i da traži zabranu reklamiranja i obavljanja delatnosti - kažu pravnici. Inače, za krivična dela koja Osnovno tužilaštvo u Leskovcu Petroviću stavlja na teret, ukoliko se dokaže da je usled bavljenja nadrilekarstvom nastupila smrt, propisane su kazne od dve do 12 godina zatvora.

