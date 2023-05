"TITA OPTUŽUJU DA SKINU KRIVICU SA SEBE" Joška Broz: Sve smo imali što danas nemamo, Jugoslavija je bila PRETEČA EVROPSKE UNIJE

Bliži se godišnjica smrti Josipa Broza Tita. Od njegove smrti prošlo je više od 40 godina, ali Titov život, vladanje Jugoslavijom i odlazak sa ovog sveta i danas izazivaju kontroverze.

Tito je umro je 4. maja 1980. godine, u Kliničkom centru u Ljubljani u 88. godini. Tri dana kasnije, na sahranu je došlo 700.000 ljudi. Prisutno je bilo više od 200 državnih delegacija iz 130 zemalja sveta. Bio je to najposećeniji pogreb nekog državnika u 20. veku. Ovim povodom u emisiji Pusl Srbije gostovao je Joška Broz, unuk Josipa Broza Tita.

- Jugoslavija je bila jedna prava zemlja koje je bila preteća Evropske unije. Lepo se živelo. Da je bilo grešaka bilo je i to je normalno svakom sistemu, ali većinom je bilo dobro. Imali smo besplatno školstvo, besplatno zdravstvo, imali smo odmarališta, imali smo topli obrok, prevoz. Sve smo imali što danas nemamo i narod to ne može da zaboravi. Meni je drago što se Tito spominje bilo u dobrom smislu ili u lošem. Važno je da se spominje - rekao je Broz i dodao:

- Bilo je zlatno doba jer je većina ljudi pripadalo srednjoj klasi. Danas imamo enormno bogate ili enormno siromašne. Normalno da oni koji se sećaju toga postaju Jugonostalgičari. Ima ih sve više i u drugim republikama, ja to odlično znam. Sa rukovodstvima je druga priča. Oni Tita iz političkih razloga nekada veličaju, a nekada pljuju, ali ne mogu da pruže narodu ono što su ljudi nekada imali. Onda neko mora da bude kriv, a najlakše je krivicu svaliti na onoga koga nema. Ali evo koliko godina je prošlo on se i dalje spominje i to svaki dan.

