Meteorolog Ivan Ristić najavio je na svom Fejsbuk profilu kakvo nas vreme očekuje narednih dana.

- U četvrtak umereno do potpuno oblačno povremeno sa kišom i svežije za 3-4 stepena tako da će najviša dnevna temperatura biti od 16°C do 20°C. Od petka, 5. maja pa do kraja nedelje kraća stabilizacija vremena i porast dnevnih temperatura koje će se za vikend kretati od 20°C do 25°C.

Novo pogoršanje vremena dolazi već početkom naredne nedelje - upozorio je meteorolog.

Kurir.rs