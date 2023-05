Iz ministarstva unutrašnjih poslova kažu da će biti preduzete adekvatne mere i radnje prema ocu maloletnog deteta, koje je počinilo masakr u beogradskoj školi, jer se u ovom slučaju radi o uzrastu ispod 14 godina.

O ulozi oca dečaka počinioca Zorica Subotić, član UO Nacionalne asocijacije za oružje i Dejan Radenković, kriminolog

foto: Kurir Televizija

- Pre svega želim da izjavim najdublje saučešće porodicama nastradale dece, kao i radika obezbeđenja. Moramo biti svesni da je sve moguće i da moramo preduzimati preventivne mere. Moramo kreunuti od početka. Od vršnjačkog nasilja koje ako se prećuti i ako deca koja zlostavljaju drugu decu prolaze bez kazne, ona onda rastu u nasilnike. Pre svega su odgovorni porodica i društvo koji treba da utiču na vaspitanje dece i omladine- rekao je Radenković.

Subotić je istakla tragičnost događaja i istakla da je Srbija "stara" zemlja je je prosečan građanin o starijoj životnoj dobi.

foto: Kurir Televizija

- Teško mi je i da pomislim da je u našoj staroj zemlji, jer naš prosečan građanin je dobrano zagazio u godine, ono za šta smo mislili da je nemoguće da se desi odnelo živote osmoro dece - rekla je Subotić.

Objasnila je da bi vlasnici oružja morali da ga drže nedostupnim za svoju porodicu:

- U vezi sa čuvanjem oružja mi imamo zakonske regulative. One obavezuju vlasnika oružja da to oružje drži na određeni način i apsolutno nedostupno ostalim članovima njegove porodice. Zapravo oružje se čuva odvojeno od municije u za to propisanim sefovima. Apsolutno je odgovornost na vlasniku da oružje ne dođe u posed nikome od ukućana.

00:55 MI SMO STARA ZEMLJA, A IZGUBIILI SMO OSMORO DECE! Kriminolog o ocu dečaka počinioca: Bio je OPUŠTEN u odnosu na oružje?

Radenković je objasnio na koji način je mladić verovatno došao do oružja:

- Čuli smo u jučerašnjem obraćanju da je prema saznanjima on išao sa svojm roditeljima u straljanu i da je tu bio obučavan od strane svog oca da puca. Ne naravno sa ovom namerom, ali tu je čini mi se i ključ toga kako je on došao do oružja. Tu je verovatno i otac bio opušten u odnosu na oružje, jer je možda mislio da je to što ga vodi u streljanu dobro, jer će razviti svest o tome da je to sport i da je to nešto lepo. Verovatno je imao ključ ili znao šifru sefa i na taj način došao do oružja i municije.

Kurir rs.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.