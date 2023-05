JEZIVE PORUKE PODRŠKE DEČAKU UBICI! Opasno VELIČANJE ZLOČINA u kojem je ubijeno 9 osoba može da dovede do NOVIH TRAGEDIJA!

Trinaestogodišnjak je u sredu prekinuo živote osam svojih vršnjaka i portira škole, a sada dobija podršku svojih vršnjaka na društvenim mrežama! Deca ga veličaju, slave kao heroja. Na Tiktoku i Instagramu uz njegovo ime pišu da je "kralj", "car" i njihov "heroj". A komentari koje nižu... to je tek strašno!

- Podrška za našeg brata. Najjači si, mali. Crkla je nastavnica istorije, ubijen čuvar Dragan, sad smo mi glavni! - komentarišu anonimni klinci po mrežama.

Oponašanje zločinca

Osim što mu pružaju podršku, veličaju i njegovu brutalnost. Dok šeruju audio-snimak koji je procurio na mrežama, a na kom se čuju pucnji u školi, pišu ispod: "brat lagan" i "car ima osam kilova", praveći paralelu ove tragedije sa igricom "Counter strike", u kojoj glavni lik ide ulicom i ubija ljude!

Na sve ovo, dodatno je strašno što je juče nakon održanog minuta ćutanja u Osnovnoj školi "Jefimija" u obrenovačkom selu Rojkovac jedan dečak iskoristio trenutak kada je iz učionice izašao nastavnik i izvadio iz ranca pištolj (za koji se kasnije utvrdilo da je plastični). Najpre ga je pokazao drugu, pa krenuo da baci "igračku" u kantu, ali mu se onda preprečio drugi učenik koji mu je uzeo pištolj iz ruku i krenuo da maše njime po učionici, zbog čega su se sva deca prepala. Nakon ovog incidenta privedena su trojica učenika na saslušanje u policiji.

A na dan kad se dogodio masakr u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", ulicom su se po Mirijevu šetali dečaci koji su vitlali predmetom koji liči na pištolj. Snimio ih je jedan prolaznik dok su oponašali stravičan zločin koji je Srbiju zavio u crno.

Pretnje

Građane Srbije potresao je zločin koji se desio u sredu, a od tada se uveliko komentariše da neka deca kao da nisu svesna težine onoga što se desilo! I dok oni ne shvataju kakvo zlo veličaju, a sve to neometano i bez ičije kontrole rade na društvenim mrežama, postavlja se pitanje da li su među njima potencijalni izvršioci sličnih dela.

Da neki prete i zastrašuju, dok okolina nije svesna da li oni nešto slično mogu da urade, svedoči i slučaj mladića (18) iz Bihaća, inače bivšeg učenika Mešovite srednje škole u tom gradu, koji je priveden u policiju nakon što je u objavi na društvenim mrežama zapretio da će počiniti sličan zločin onom koji se desio u sredu u Beogradu. On je napisao:

- Onaj dečak što je ubio osmoro dece je kraljina za mene. Onakvo nešto i ja spremam već duže vreme za ekonomsku školu u Bihaću. Biće nezapamćeni masakr, to vam se kunem životom. Kad ste me znali svi osuđivati, zbog toga će da bude teror!

Veoma opasno Stručnjaci s kojima je Kurir razgovarao saglasni su s time da je ovakvo ponašanje, osim što je poražavajuće - i veoma opasno!

Sociolog Bojan Panaotović kaže da kod nas lako može da se desi da neko izimitira ovaj zločin.

- U nekim zemljama u Americi pucnjave u školama su stvari koje se ponavljaju i mi toga moramo biti svesni. I u sociologiji je poznato i naučno istraženo i dokazano da je fenomen imitacije veoma prisutan. Na primer, kad na zapadu neka slavna ličnost počini samoubistvo, postoji serijal samoubistava. Problem je što su ovde publika deca koja nemaju izgrađen sistem vrednosti. Imaćemo pomamu imitacije, u većini slučajeva će se završiti nekom vrste šale ili pretnje, ponašanjem koje se snima za internet, ali ako jedan od hiljadu njih sprovede ovako nešto u praksi, imaćemo tragediju - kaže Panaotović. Dodaje, na maksimumu sada moraju da budu mere prevencije i nadzora.

- Neophodno je da se nadležni sada angažuju oko onih koji za ovog dečaka pišu da je "kralj" i slično, jer podrška zločincu ukazuje da među nama "čuči još takve dece"! Policija i nastavno osoblje, Ministarstvo prosvete, svi zajedno treba da identifikuju osobe koje se kriju iza takvih profila, da ih privedu na informativne razgovore i da, ako nisu krivično odgovorni, budu smešteni u adekvatnu ustanovu za lečenje takvih. Onaj koji podržava masovnog zločinca nije ništa bolji od istog, a ako samo jedan ima dostupan pištolj, eto nevolje... Većina su naravno "kukavice iza tastature", ali je preveliki rizik ko je tako nešto stvarno spreman da uradi!

Utrkuju se da budu popularni Da ovako nešto može da kulminira u novo nasilje, saglasna je i psihijatar dr Tatjana Vlašković.

- Sada imamo lavinu patologije, deca su puna ideja, i to negativnih. To može da dovede do nove tragedije. Možda ne neke ovih razmera, ali je važno da se svaka tragedija spreči. Veoma je važno da sada svi budu pripravni, deca moraju da se prate, na sve mora da se reaguje. Ono što je definitivno jeste da imamo nedostatak kolektivne empatije. Deca se utrkuju ko će da bude popularniji, po cenu toga da budu toliko ekstremni i brutalni. Sve samo zarad više lajkova. Antiheroji za decu postaju heroji ako se s njima ne priča. Važno je da se proveri da li je i ko od dece koja pokazuju specifično ponašanje zapravo psihopatske strukture. Ovaj dečak je verovatno imao neku izmenu ponašanja, ali niko nije reagovao.

Sagovornici s kojima je Kurir razgovarao tvrde da je prevencija ključ. I sociolog Bojan Panaotović i psihijatar dr Tatjana Vlašković mišljenja su da bi na ulasku u škole trebalo da se postave metal detektori da se ovako nešto nikada ne bi ponovilo.

Psiholog Dragica Mihailović Društvene mreže deci ubile empatiju i osećaj za realnost Psiholog Dragica Mihailović za Kurir kaže da smo do ovakvog stanja potpune apatije došli jer su pogrešni ljudi danas idoli mladima, kao i da mladi nemaju osećaj za realnost. - Mladi oduvek žele da se uklope u društvo, da budu kao njihovi idoli, to je njima jako bitno. Problem je što su oni pre imali uzore u stvarnom životu - profesore, uspešnije stare, sportiste, a sada su to postali kriminalci i njima slični koji su na društvenim mrežama. Danas se predstavlja da su kriminalci ljudi koji se bore za svoj život u teškim uslovima. Prave im se profili, veličaju se. Deca onda misle da ih neko mrzi, da im neko želi zlo, da treba da se brane, i to tako napadački. Došli smo do jedne emotivne nepismenosti, deca su zbog mreža izgubila empatiju i osećaj za stvarnost. To su stvari koje moraju da im se vrate.

Serija nasilja u poslednjih 48 sati Nožem napala nastavnicu Samo dan nakon što se desila tragedija u beogradskoj osnovnoj školi, počela je serija nasilja u našoj zemlji. Bivša učenica (15) privatne škole "Ruđer Bošković" u Beogradu, bivšeg ministra prosvete Mladena Šarčevića, juče je nožem napala nastavnicu. Šarčević je za Kurir je rekao da niko nije povređen, da se profesorka malo porezala po ruci prilikom oduzimanja noža: - To je bivša učenica koja je imala nekih psihičkih problema, roditelji to nisu prijavili prilikom upisa. Ona se u oktobru ispisala iz škole. Danas je došla kao da vidi društvo, u jednom trenu je izvadila manji kuhinjski nož i krenula da mlati njime. Nastavnica je brzo odreagovala i uzela joj je nož. Devojka je uhapšena, zadržana 48 sati, i biće saslušana u nadležnom tužilaštvu. A desio se incident i u Osnovnoj školi "Desanka Maksimović" u Beogradu, kada je jedan od đaka (9) napravio spisak učenika koje je navodno želeo da ubije, a zatim i simulirao pucnjavu. Policija je tamo po prijavi odmah reagovala, a dečak je rekao da je sve bila šala. Saopšteno je da će se s njim obaviti razgovor uz prisustvo psihologa i roditelja.

Suzana Trajković

