MASOVNA HAPŠENJA U SRBIJI: U pritvoru i maloletnici zbog veličanja zločina i pozivanja na nova ubistva! ADVOKAT: TO JE DOBAR POTEZ

U Srbiji su posle dva stravična masakra, koja su odnela 17 života i u kojima je povređena 21 osoba, krenula masovna hapšenja onih koji po društvenim mrežama veličaju ubice i najavljuju zločine, prete drugima masakrom, ali i onih koji nezakonito drže arsenale oružja! Samo juče uhapšeno je više maloletnika, svi stariji od 16 godina završili su u pritvoru i prete im zatvorske kazne i do pet godina, dok ovima što su imali oružje i do 12!

Trojica maloletnika iz Novog Sada, koji idu u Mašinsku školu, uhapšeni su zbog osnovane sumnje da su izvršili krivična dela ugrožavanje sigurnosti i izazivanje panike i nereda. Oni su na Instagramu objavili preteće poruke uz sliku noža i puške, za koju se ispostavilo da je replika, i određen im je pritvor do 30 dana. I maloletniku (17) iz Niša određen je pritvor zbog postojanja sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje panike i nereda jer je na Instagramu objavio poruku u kojoj preti da će danas u Nišu biti ubijeno više od 30 osoba. Policija je privela i maloletnicu iz Beograda koja se snimala na Tiktoku, ismevala tragediju u OŠ "Vladislav Ribnikar" i veličala dečaka ubicu. Budući da ima ispod 14 godina, protiv roditelja će biti podnesene odgovarajuće prijave.

foto: Nenad Kostić

Pojavio se i snimak dečaka, za koga se tvrdi da je četvrti razred osnovne škole, koji je u svom stanu izvadio očev pištolj, repetirao ga i simulirao pucnjavu. Uprava škole navela je za Mondo da je to prijavljeno policiji, koja je postupila po prijavi.

KAZNA ZATVORA I DO 12 GODINA Padali i oni koji drže nelegalne arsenale oružja, a osumnjičeni su za krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Uhapšen je I. Ž. (50) iz okoline Čačka kod koga su pronađeni 388 komada municije različitog kalibra, četiri okvira za automatsku pušku, četiri okvira za automat "tompson", dva okvira za poluautomatsku pušku, formacijski nož za automatsku pušku i jedan okvir za pištolj. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće priveden Višem javnom tužilaštvu u Čačku. U kući Ž. M. (57) iz okoline Velike Plane policija je pronašla puškomitraljez M-72, poluautomatsku pušku M-59, lovačku pušku bez fabričkog broja, gasni pištolj, 1.581 puščani metak kalibra 7,62 mm, 49 puščanih metaka neutvrđenog kalibra, dva okvira za automatsku pušku, sve u nelegalnom posedu, kao i jednu propisno prijavljenu vazdušnu pušku. Advokat Savić kaže da je za najblaže delo neovlašćenog držanja vatrenog oružja zaprećeno od šest meseci do pet godina robije, uz šta ide i novčana kazna, a ako je u pitanju veća količina naoružanja, može se izreći kazna od dve do 12 godina zatvora i plus novčana kazna.

Pripadnici MUP u Sremskoj Mitrovici najpre su uhapsili četrnaestogodišnjaka iz Laćarka zbog sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti. On je na društvenoj mreži postavio objavu sa fotografijom dečaka ubice i porukom da će počiniti zločin kao i on. Uz krivičnu prijavu, kako je saopštio MUP, priveden je sudiji za maloletnike Višeg suda u Sremskoj Mitrovici. Potom je uhapšen i A. S. (22) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti jer je na društvenoj mreži postavio objavu sa porukom da je sledeća na redu pucnjava u Sremskoj Mitrovici. Određeno mu je zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici.

Ilustracija foto: MUP

Uhapšen je i I. K. (42) iz okoline Lebana zbog porodičnog nasilja, a on je svom sinu, ženi i majci pretio da će proći "kao ovi sa televizije", aludirajući na masakre.

Advokat Predrag Savić ističe da je dobro što državni organi sve istražuju i procesuiraju, jer to može da spreči nove zločine. Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica, koji se odnosi na maloletnike od navršenih 14 godina, pravi razliku između mlađih maloletnika - starosti od 14 do 16 godina i starijih, koji imaju između 16 i 18 godina, te je i kažnjavanje u skladu s tim.

foto: Printscreen Facebook DOKTOR POZIRA SA ORUŽJEM! Dr Goran Tojaga, načelnik psihijatrije u Opštoj bolnici u Leskovcu, koji sebe naziva Don, na društvenim mrežama objavljivao je svoje fotografije sa oružjem, nakon čega je ministarka zdravlja Danica Grujičić naložila direktoru bolnice dr Nebojši Dimitrijeviću da hitno preduzme mere tim povodom. - Obaviću razgovor sa dr Tojagom u ponedeljak. Tačno je da me je ministarka Grujičić zvala, u ponedeljak ćemo odlučiti šta i kako dalje - kazao je za Kurir dr Dimitrijević i dodao da je Tojaga jedan od najboljih stručnjaka u svojoj oblasti u Leskovcu i veoma predan lekar.

- Iako nisu saopštene godine maloletnika iz Mašinske škole u Novom Sadu, budući da im je određen pritvor, jasno je da su stariji maloletnici i po krivičnim delima za koja se sumnjiče, a među kojima je i kvalifikovano delo izazivanje nereda i panika, mogu da dobiju od šest meseci do pet godina zatvora, dok maloletnik od 14 godina ne može u zatvor, ali može da mu bude izrečena neka vaspitna mera - kaže Savić za Kurir.

Predrag Savić foto: Kurir televizija

Devojčica s Tiktoka, navodi Savić, verovatno nema još 14 godina pošto su roditelji dobili prijave.

- Oni su prekršajno odgovorni za dela koja učine deca mlađa od 14 godina. Pretpostavljam da će dobiti neki prekršaj za remećenje javnog reda i discipline, gde ide novčana kazna ili sudska opomena. Teoretski bi mogli i da odgovaraju zbog grubog zanemarivanja i zlostavljanja deteta, a tu je zaprećena kazna zatvora do dve godine - objašnjava Savić, i dodaje da mladiću od 22 godine za ugrožavanje sigurnosti preti od tri meseca do tri godine zatvora.

SNIMAK MASAKRA JE LAŽAN MUP je saopštio da je snimak koji se pojavio na društvenim mrežama, a koji navodno pokazuje trenutak pucnjave u OŠ "Vladislav Ribnikar" na Vračaru, lažan i da intenzivno rade na identifikaciji i pronalasku osobe koja je objavila ovaj lažni snimak, a koji je dodatno uznemirio građane.

Savić navodi i da je ovakva reakcija očekivana posle dve tragedije.

- Masakr je okidač za takve reakcije, isto se događalo i u Rusiji i u SAD, gde je bilo mnogo masovnih ubistava. I dobro je što državni organi to istražuju i procesuiraju jer je moguće da se tu kriju i počinioci težih krivičnih dela. Mora se istražiti mentalno zdravlje te dece, njihovo emocionalno i psihološko stanje. Ovo je povod da se dobro pretresu svi ti slučajevi jer je to prevencija zločina.

Ekupa Kurira