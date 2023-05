DRŽAVNI SEKRETAR O MERAMA POSLE DVA MASAKRA: Patrole policije OD SUTRA u blizini svake škole, u tržnim centrima, parkovima

Već sutra od 8 sati, pre početka nastave, u svim školama u Srbiji, a ima ih oko 1.800, biće prisutni policijski službenici sve do kraja nastave, rekao je Stevandić

BEOGRAD - "Patrole policije od sutra će biti blizu svake škole", izjavio je Danilo Stevandić, državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

On je gostujući na televiziji Pink rekao i sledeće: - Mi ćemo u što kraćem roku pokušati, i uspećemo sigurno da povećamo broj policijskih službenika koji će biti u školama. Već od sutra ujutru ispred svake škole prilikom dolaska đaka u školu, prilikom smene prepodnevne i popodnevne đačke smene, po završetku rada škole tu će biti patrole policija koje će preventivno delovati na bezbednost učenika i zaposlenih u školama - rekao je on.

Stevandić je dodao da će za vreme izvođenja nastave u školama biti školskih policajaca koji će obavljati svoju dužnost kao i prethodnih 20 godina.

- Mi već od 2003. godine imamo školske policajce koji preventivno deluju i štite bezbednost đaka i zaposlenih u školama na čitavoj teritoriji Republike Srbije.

On je dodao da u Beogradu postoji 331 škola i oko 140 školskih policajaca koji su angažovani da budu u školama.

Povećan broj policije i na javnim mestima Takođe, ističe da će biti povećan broj policije na svim javnim mestima na kojima se okuplja veći broj ljudi. - Biće pojačano vidljivo prisustvo policije na svim javnim mestima na kojima se skuplja veći broj ljudi: u tržnim centrima, u parkovima, na trgovima... - izjavio je Stevandić.

- Jedna od mera je da se uradi razoružavanje, i da se uputi javni poziv svim licima koja žive na teritorije Republike Srbije, da takvo oružje donesu u najbližu policijsku stanicu. Ministar Gašić je doneo naredbu u toku jučerašnjeg dana, a koja se odnosi na predaju neregistrovanog oružja i municije. I od sutra, do osmog juna mogu da ga predaju u najbližoj policijskoj stanici, bez pravnih posledica - rekao je Stevandić.

Objasnio je da je neophodno napraviti razliku između legalizacije i predaje oružja.

- Ovde se radi samo o predaji, bez naknade. Ono što je bitno da se zna, da to treba doneti rasklopljeno, a ne trenutno funkcionalno. To je po zakonu propisano. U futroli i rasklopljeno - rekao je on.

Kurir.rs/TV Pink