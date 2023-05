MUP POZIVA GRAĐANE: Od danas predaja nelegalnog oružja bez posledica

do 8. juna

Građani koji poseduju neregistrovano oružje mogu od danas do 8. juna predati to oružje u bilo kojoj policijskoj stanici, za šta neće odgovarati krivično, niti snositi bilo kakve posledice.Građani koji u tom periodu predaju neregistrovano oružje neće morati da dokazuju njegovo poreklo, a u policiji ga mogu ostaviti svakog dana od 7.00 do 19.00 časova, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Objasnili su da se to odnosi na sve vrste oružja, na automatsko kao i svako drugo, na minsko-eksplozivna sredstva, delove za oružje i municiju koju su građani protivpravno držali.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u nedelju da od građana očekuje odgovornost i zamolio ih da oružje ne skrivaju i bacaju, već da ga predaju policiji.

Dodao je da očekuje da na taj način policiji budu predati "milioni metaka" i podsetio da neće biti kazni za one koje to učine u narednih mesec dana, ali da će nakon toga biti povećane kazne za držanje nelegalnog oružja.

MUP je akciju predaje nelegalnog oružja pokrenuo nakon dva masovna ubistva koja su se dogodila u selima kod Mladenovca i Smedereva, kao i u beogradskoj Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", u kojima je ubijeno 17 osoba, a povređeno više od 20.

(Kurir.rs/Beta)