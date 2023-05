KOSOVO - JUČE, DANAS, SUTRA! Ovo su prognoze analitičara za Kurir TV: U moru loših, postoji samo jedna pozitivna stvar (VIDEO)

Đorđe Todorov, Centar za društvenu stabilnost Branko Branković, diplomata i nekadašnji ambasador Srbije pri UN gostovali su u jutarnjem programu Redakcija, povodom sastanka u Briselu, koji je održan sinoć (2.5), u razgovoru sa voditeljkom Oljom Lazarević.

Branković je ocenio sastanak i "dobitke" Srbije.

foto: Kurir tv

- Mislim da je dobro što je održan sastanak i što je postignut dogovor za nestala lica. Krizu su stvorile velike sile i oni ne rešavaju krize, već ih stvaraju. NIsu Rusi stvorili krizu, nego oni. NJihov cilj ej da skinu Putina. U Ukrajini ne idu stvari kako treba. Sad aktiviraju druge krize, a jedna je ova na KiM. Kako to da odjednom kako stvar u Ukrajini nazaduje, tako kreće kriza oko Tajvana. Nije prošlo mesec, dva dana, borbe u Sudanu. A zašto? Očekuje se i da u Latinskoj Americi nešto pukne. Svi su složni u tome da se stane na put agresivnoj politici Americe. Ništa ne možemo da očekujemo od situacije na KiM. To su sve priče za malu decu, oni koji su iza ne žele da se kriza zatvori, dok ne vide šta će biti u Ukrajini - kazao je Branković.

02:27 KiM I REZULTATI SASTANKA

Todorov je dao svoj uvid.

- Predsednik ne izbegava da sedi za stolom sa Kurtijem, iako se nikad nije rukovao sa njime, polazi se od zajednice srpskih opština. Čuli smo da su naši predstavnici napadani i izvređani. Konstantno su upadali i prekidali. Govorio je o Hrvatskoj, o BiH, i besramno poredio neke neuporedive stvari, što je apsolutno neprimereno, a nije ni bila tema. Onda je došlo do regulacije o nestalim licima, tu se postigao neki dogovor, da bi se u poslednjoj tački govorilo da su neodrživi, a jasno je to i Borelju i Lajčaku da sa 3,4 odsto izlaznosti, to je neodrživo - rekao je Todorov koji u nastavku kaže da koja god tema sada da se pokrene bića goruća.

