Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije poziva građane koji poseduju neregistrovano oružje da ga od 8. maja do 8. juna ove godine, predaju najbližoj policijskoj stanici.

Tokom ovog perioda građani koji predaju neregistrovano oružje neće krivično odgovarati, niti snositi bilo kakve posledice a ne moraju dokazivati ni poreklo oružja.

Oružje u nelegalnom posedu građani u navedenom periodu, bez ikakvih posledica. Predsednik Vučić je najavio da će biti povećane kazne za nelegalno oružje, kao i da će oni koji poseduju oružje biti kontrolisani jednom godišnje.

Prof. dr Ilija Životić, sa fakulteta za Inženjerski menadžment, gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije gde se dotakao nove mere o predaji neregistrovanog oružja.

- Sve mere koje treba da čine neku dobrobit za društvo i koje treba da budu deo sistemskog rešenja su dobre. Mi vidimo da su ove mere deo jednog takvog sistemskog rešenja čiji krajni rezultat treba da bude sprečavanje ovakvih neželjenih događaja u budućnosti. Samo pooštravanje kaznene politike za nelegalno nošenje oružja je nešto što ja izuzetno podržavam. Glavna odvraćujaća stvar za kriminalce da ne nose oružje je upravo to da im se zapreti nekom visokom kaznom. Pa kada budemo prvog uhvatili koji nosi nelegalni pištolj, pa ga kao u Londonu osudimo na 7 godina zatvora i to stavimo na naslovnu stranu, to će delovati destimulišuće na neke ostale - rekao je Životić i dodao:

04:36 PRVI KOGA UHVATE S NELEGALNIM ORUŽJEM TREBA DA POSLUŽI ZA PRIMER Sagovornici Kurira analizirali predstojeću akciju RAZORUŽAVANJA

- Naravno ne treba biti u zabludi da će oni prestati u potpunosti da nose to oružje na crno. To je njihovo sredstvo za rad i kada su u pitanju neka najteža krivična dela i kada odluče da likvidiraju neku osobu, oni će to oružje nositi bez obzira na sve. Ali ćemo sprečiti ovakve neke situacije i neke koje smo imali ranije u prošlosti da neko nosi nelegalno oružje, pa se onda napiju u kafani ili kafiću, pa bez ikakvog povoda liši života neku osobu.

Braca Zdravković, privatni detektiv, složio se sa Životićem, ali je istakao da legalno oružje u Srbiji nije koren problema.

- Oružje je veoma lako dostupno, ali bi dodao jednu stvar. Nije problem legalno oružje u Srbiji. Mi imamo 300.000 pištolja sa dozvolom i računa se da ima preko milion komada u ilegalnom posedu. To je glavni problem. Dobro je razoružati, ali je neprofesionalno odrađeno. Nisam najpametniji u ovoj zemlji, ali je prvo trebao da se sazove štab da se vidi kako to da se odradi - rekao je Zdravković.

foto: Kurir televizija

Nakon toga se dotakao stravičnog događaja koji se desio u sredu u u osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" kada je učenik sedmog razreda izvukao je pištolj i počeo da puca u svoje vršnjake, nastavnicu istorije i čuvara.

- Treba raditi sa decom, treba uvesti predmet kako da se ponašaju nastavnici i deca u takvoj situaciji - rekao je Zdravković.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs