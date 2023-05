"PROBLEM SE MORA REŠITI NA VIŠE POLJA, NE SAMO ODUZIMANJEM ORUŽJA" Živković: Krivica pada na njih, plasiraju to već DECENIJAMA

Posle dva uzastopna masakra, javnost, ali i institucije suočili su se sa nečim nezabeleženim u našoj istoriji. Među mnogobrojnim pitanjima koja su se otvorila je i bezbednosna kultura, kao i to koiliko smo spremni da sprečimo ili ublažimo različite bezbednosne izazove.

foto: Nemanja Nikolić

A da li smo i koliko spremni, govorili su prof. dr Ratomir Antonović, stručnjak za bezbednost i Miroslav Živković, IPSC strelac, odnosno strelac "praktičnog streljaštva".

Živković je dao primer Meksika, kao države u kojoj su preduzete mere bezbednosti i opreza.

foto: Kurir tv

- Uzrok ove tragedije je daleko dublji i kompleksniji. Mislim da politička vlast ne bi trebalo da se meša po ovom pitanju u njihov rad. Posle prve najave restriktivnih mera pokazalo se da nemaju puno efekta. Komplet razoružani građani su u Meksiku, u kojoj je najveća stopa kriminala i ubistava. Prvenstveno kada je bezbedonosna kultura u pitanju, mora se obratiti pažnja da se pri svakom obraćanju i pominjanju ove teme pozivaju bezbedonosni stručnjaci - rekao je Živković.

Antonović ističe da ne smemo zanemarivati problem.

foto: Kurir tv

- Posle minuta ćutanja dečak u školi u Obrenovcu je uneo repliku pištolja. Imamo negativnu mimikriju koja je karakteristična u njihovom uzrastu. Mene lično zabrinjava, što naša deca imaju negativne uzore. Dečak koji je izvršio masakr postaje popularan u tinejdžerskim krugovima. Imamo čitave grupe koje su osnovane na internetu. Nisam stručnjak iz te oblasti, ali mogu da prokomentarišem iz mog ugla, a mladima se decenijama postavljaju negativni uzori i idoli i to je kulminacija negative koja se plasira decenijama. Ovo je problem koji traje mnogo duže. Mi svi, nismo očigledno dovoljno obratili pažnju na taj problem - kazao je Antonović.

04:21 MORA SE REŠITI PROBLEM NA VIŠE POLJA, NE SAMO ODUZIMANJEM ORUŽJA Živković: Krivica pada na NJIH, plasiraju to DECENIJAMA

Da li postoji motiv, i uzrok, i da li porodica, zapravo, nudi najbolji model ponašanja budućeg odraslog čoveka i građanina? Živković je izneo lične stavove po tom pitanju.

- Dete može ući u streljanu samo pod nadzorom roditelja. Nije to uzrok. Imate tu instruktora, koji je obučen za svoj posao. Ja kad odem u streljanu on stoji do mene i pazi da se nešto ne dogodi. Ovde, mislim da je preterano zloupotrebljavano u medijima. Ne može neko iz streljane, posle tri odlaska da precizno puca. Ja nisam svedok. Ne mogu da pričam da li je precizno gađano, ili nije. Ja jesam stručnjak za oružje, ali znam da u streljani nije mogao da se obuči da precizno puca, nakon tri odlaska! Na televiziji imate raznih samozvanih stručnjaka i krimofila, i to je nekultura.. Lek se može koristiti za humanu svrhu i biti zloupotrebljen, a mislim da su krivi mediji - smatra Živković i objašnjava.

foto: Shutterstock

- Ja se ne slažem sa time da su krivi roditelji. Mediji su sedma sila. Svako brani svoju poziciju, ali evo argumenata. Izbegava se krivica medija i sve se svaljuje na roditelje. Mi imamo ozbiljne prestupe u pojedinim medijima, i to je TV Pink, TV Hepi i dalje su tamo sporni stručnjaci za bezbednost koji iznose sporne analize. To je kompleksna odgovornost društva, ali nema izgovora. Ne rešavamo problem ako ne definišemo uzroke. Mi možemo putem zakona da utičemo na to, da se porodica dovede u neko normalno stanje. Svedoci smo da je problem mnogo duže prisutan. Ovde se ne radi o krimogenoj porodici. Pitanje je kompleksno i mora se rešiti na više polja, a ne samo oduzimanjem oružja - kaže Živković.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud