"DECA SU POSTALA TOLERANTNA NA NASILJE?!" Stručnjaci: Nisu svesni POSLEDICA KOJE IM PRETE, a fenomen "COPYCAT" i dalje hara

U sredu ujutru, u osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", došlo je do stravičnog događaja. Učenik sedmog razreda izvukao je pištolj i počeo da puca u svoje vršnjake, nastavnicu istorije i čuvara. U napadu je život izgubilo osmoro dece i radnik obezbeđenja, dok su nastavnica i šestoro učenika ranjeni.

Nakon toga, uhapšen je 56-godišnji muškarac iz Leštana, koji je prethodno pozvao policiju i najavio da će izvršiti masakr sličan onima koji su se desili ranije. Takođe, jedan muškarac je uhapšen zbog pretnji da će pucati na ljude kod okretnice u Ustaničkoj ulici u Beogradu.

foto: Kurir televizija

U Nišu, 16-godišnji tinejdžer je pritvoren zbog ugrožavanja sigurnosti nakon što je na odeljenskoj grupi na "Instagramu" objavio nekoliko pretećih poruka. Policija je pronašla dve replike pištolja sa okvirima u njegovom stanu.

Takođe, policija je pretresla stan oca i majke 13-godišnjeg dečaka iz Kruševca, koji je objavio preteće poruke na svom profilu na društvenoj mreži.

Stručnjaci upozoravaju na opasan trend oponašanja onoga što je ostavilo neizbrisive posledice. Iako pojedinci zaista mogu biti opasni, neki ljudi ovo rade samo da bi privukli pažnju i prikupili lajkove na društvenim mrežama.

Ljiljana Marković, specijalni pedagog, gostovala je u jutarnjem programu Kurir televizije gde se dotakla vesti da je više od 20 dojava bilo samo u petak.

foto: Kurir televizija

- Naše društvo je u velikoj većini u šoku i ovo je neki manji broj slučajeva. Do sada smo imali da su deca tako pretila i govorila razno razne stvari preko interneta, a da je bila odutna reakcija. Deca nisu prepoznala da to ne sme da se radi, da to nije igra i da to nije nešto što se uzima zdravo za gotovo. Nekako je deci tolerancija na nasilje preko društvenih mreža jako visoka, njima je to normalna stvar. Onda imam utisak da ona deca koja imaju neko odsustvo empatije ili su iz nekog drugog razloga drugačija od većine se ipak opredelila da tako odreaguju. Da li je to stvarno njihova potreba da prete nekome? Da li je stvarno tolika potreba za lajkovima i pregledima? To će utvrditi nadležni organi koji su i priveli ovu decu - rekla je Marković.

04:03 DECA SU POSTALA TOLERANTNA NA NASILJE PREKO DRUŠTVENIH MREŽA! Stručnjaci tvrde da nisu svesni POSLEDICA KOJE IM SADA PRETE

Aleksandar Kontić, psiholog, je naglasio da su deca tolerantna na nasilje preko društvenih mreža i da ne prepoznaju da to nije igra i da ima posledice. Takođe, se dotakao i fenomena "copycat".

- Uticaj medija povodom ove situacije je ogroman. Osobito na adolescentnu populaciju. Ne treba izgubiti iz vide da je to generacija koja živi u dve realnosti. Jedna je realna, a druga virtuelna i oni jako često brkaju te 2 realnosti. Biti negativni junak je za neku podgrupu i to jeste ta potera za lajkovima. Svaki lajk im donosi neki osećaj veće vrednosti i pripadnosti. "Copycat" fenomen je multiplikacija nečega što je već napravljeno. Izgleda kao da je nešto sa njihovim kontaktom sa realnošću izmešteno da oni ne razumeju posledice te reakcije - istakao je Kontić.

foto: Kurir televizija

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs