SUD SE STAVIO NA STRANU ZEČEVIĆA, PODNELI SMO KRIVIČNU PRIJAVU: Ministarstvo rada se žalilo na odluku suda u Aranđelovcu!

Nakon što je Osnovni sud u Aranđelovcu odbio zahtev inspektora socijalne zaštite da im dozvoli vršenje uviđaja uz pomoć policije u stambenom prostoru u vlasništvu poslanika Zavetnika dr Zorana Zečevića na adresi Knjaza Miloša 30 u Aranđelovcu, gde se nalazi poliklinika "Sveti Stefan", ali i gde se, prema osnovanim sumnjama inspektora, nelegalno pružaju usluge domskog smeštaja, Ministarstvo za rad i socijalna pitanja je uputilo žalbu Višem sudu u Kragujevcu.

Poslanik Zečević je prethodno u više navrata zabranio inspektorima socijalne zaštete da uđu prostorije gde su zatečeni stari i izvrše uviđaj, tvrdeći da je reč o privatnim stambenim prostorijama. Na rešenje suda MINRZS je krajem aprila podnelo žalbu u kojoj su naveli da je "rešenje Osnovnog suda u Aranđelovcu doneto usled pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja".

- Sud je poklonio veru protivniku predlagača Zoranu Zečeviću koji je svojim podneskom istakao da je predlog predlagača neuredan i neosnovan iz razloga što protivnik predlagača ne obavlja nikakvu delatnost u poslovno-stambenom prostoru u Aranđelovcu već da je on suvlasnik zgrade te da je isti prostor izdao u zakup kako bi u njemu delatnost obaljala dva registrovana privredna subjekta i to preduzetnik Ognjen Zečević "APSV Stefan Apart" i Poliklinika DZ-SV Stefan čiji je osnivač i direktor takođe Ognjen Zečević - navedeno je u žalbi u koju je Kurir imao uvid.

Takođe, iz ministarstva su nam potvrdili da su Osnovnom javnom tužilaštvu u Aranđelovcu podneli i krivičnu prijavu protiv Ognjena Zečevića, vlasnika preduzetničke radnje "APSV Stefan Apart", kao i protiv Bojana Vuletića, koji je od 21. marta novi vlasnik i direktor firme "SDSV Stefan" (umesto sinova poslanika Zečevića, Nemanje i Ognjena), zbog sumnje da su izvršili dva krivična dela - protivpravno lišenje slobode i obavljaje delatnosti socijalne zaštite - usluge domskog smeštaja kao neregistrovani subjekti u objektu u ulici Knjaza Miloša 30 u Aranđelovcu.

- Krivična prijava je podneta zbog toga što pružaju usluge smeštaja odraslim i starijim licima, a da za to nemaju dozvolu za rad koja je za obavljanje ove delatnosti neophodna, te postoji osnovana sumnja da su počinjena krivična dela protivpravno lišenje slobode iz člana 132. Krivičnog zakonika i krivično delo neovlašćeno bavljenje određenom delatnošću iz člana 353. Krivičnog zakonika - istakli su u ministartvu.

Obrazloženje suda Nelegalan dom nije u stambenom prostoru Inače, aranđelovački sud je zahtev inspektora socijalne zaštite odbio smatrajući da je neosnovan jer se radi o poslovnom nestambenom prostoru. - Iz referata predloga proizlazi da su osnovi sumnje o vršenju poslovne delatnosti smeštaja i nege odraslih i starijih lica, vezani upravo za delatnost koja se obavlja u poslovnom, dakle nestambenom prostoru na navedenoj lokaciji, sud nalazi da se ovde ne mogu primeniti pravila iz člana 22. Zakona o inspekcijskom nadzoru o izdavanju dozvole za vršenje uviđaja u ovakvom prostoru - navodi se u rešenju koje je Kuriru dostavio aranđelovački sud, a u kome se ističe i da inspektori u navedene prostorije mogu da izvrše nadzor "bez posebnog odobrenja suda, a uz pomoć službenika policije ili komunalne milicije, u slučaju otpora".

Podsetimo, Kurir već mesecima izveštava o ilegalnom domu za stare za koji se sumnja da posluje u okviru poliklinike "Sveti Stefan" u Aranđelovcu, u zgradi čiji je suvlasnik poslanik Zečević a vodi je njegov sin, a sve je počelo kad je V. P. u ispovesti za Kurir optužila zaposlene u pomenutom domu da su zapustili njenu majku, koja je tamo boravila krajem godine, te i da je ubrzo nakon toga preminula. Iako su iz same poliklinike u više navrata isticali da ne pružaju domski smeštaj starijim licima, što je tvrdio i sam poslanik Zečević, inspekcije su u objektu zatekle stare ljude.

