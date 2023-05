ISPOVEST ANESTEZIOLOGA KOJI JE PRIMIO 10 RANJENIH IZ MLADENOVCA: Otkrio šta je lekarima Urgentnog najteže palo u noći masakra

U Urgentno-prijemni blok Opšte bolnice u Smederevu je oko ponoći sa, četvrtak na petak, dovezeno deset povređenih osoba nakon masakra u okolini Mladenovca.

Četvoro povređenih je već bilo mrtvo po prijemu, a za preostalih šest pacijenata se borilo za život. Trojica mladića u dobi od 23, 24 i 25 godina su uspešno operisana u Smederevu i sada se nalaze u stabilnom stanju. Dvoje pacijenata je prevezeno u Kliničko-bolnički centar "Dragiša Mišović" u Beogradu, dok je jedan pušten na kućno lečenje.

Dvoje anesteziologa je operisalo trojicu mladića, a Goran Marković, načelnik službe za anesteziju i reanimaciju Opšte bolnice "Sveti Luka" u Smederevu, bio je jedan od njih. On se uključio u emisiju Puls Srbije, gde je naveo da su primljeni pacijenti bili zapravo deca.

- S obzirom na tragična dešavanja da kažem da sam dobro, iako se i dalje sređuju utisci. Bio sam uz svoje kolege, doktorka Radović je bila dežurna, a doktor Čavić je bio pripremni anesteziolog. Ja sam došao kao treći. Sa nama je bilo još 5 hirurga, 3 ortopeda i još nekoliko tehničara, instrumentara i anestetičara je došlo od kuće. Bilo je jako dramatično. Ono što nama jako teško pada je što su sve to bili mladi ljudi, da ne kažem deca - rekao je Marković i dodao:

- Najstariji je bio '97. godište, a ostali su bili rođeni između 2000. godine do 2008. godine. U bolnici je preminulo četvoro odmah, dva pacijenta su poslata za Beograd. Kod jednog pacijenta je bila prostrelna rana grudnog koša i nadkolenice. Pošto nemamo grudnog hirurga, poslali smo ga za Beograd. Kod drugog pacijenta je bila ozbiljna ortopedska povreda, prostrana rana ramena, lakta i nadlaktice. Srećom jedan od pacijenata je vraćen kući odnosno on nije ni pogođen. Kada je bežao od pucnjave, povredio je skočni zglob.

U Opštoj bolnici u Smederevu su operisana tri pacijenta, doktor Marković je otkrio kakve su povrede imali.

- U našoj bolnici su operisana 3 pacijenta. Kod jednog pacijenta se radilo o prostrelnoj rani lumbalne regije, rađena je samo eksporacija. Kod drugog pacijenta se radilo o povredi kolena i on je zbrinut. Treći pacijent je bio jako ozbiljan. Radilo se o prostrelnoj rani trbuha. Srećom metak nije pogodio organe odnosno slezinu, jetru, bubreg i velike krvne sudove. Tako da je operacija trajala 5 sati nakon čega je pacijent smešten u šok sobu. Bio je relativno stabilan, međutim, narednog dana je došlo do komplikacija u plućima, pojave vazduha i krvi. Pa smo i njega transportovali za Beograd jer nismo imali grudnog hirurga. Pacijenti su sada dobro, svi su dobro - istakao je Marković.

Doktor je naglasio da su svi bili u šoku, te da nije bilo mesta za razgovor.

- Svi su bili u šoku. Nije bilo mesta tada za razgovor. Praktično nismo ni pričali sa pacijentima. To je stravičan zločin tako da su reči bile suvišne. Mi smo na neki način istrenirani za ovakve situacije. U dežurstvima su nam se dešavale slične situacije, možda i teže. Tako da smo izdresirani, međutim svima nam to teško pada pogotovo kada su deca u pitanju. To je poseban teret i opterećenje - rekao je Marković.

