"NEMOJTE DA POGREŠIMO KAO AMERIKANCI PRE 20 GODINA" Srpski glumac poslao poruku iz Njujorka: Otvorena je PANDORINA KUTIJA

Predaja oružja koje je u ilegalnom posedu građana Srbije, trajaće do osmog juna bez ikakvih sankcija ili posledica.

Građani su već počeli da donose kako naoružanje tako I municiju I do sada je predato 1500 komada oružja, 50.000 metaka I više od 100 bombi zolja I drugog oružja.

Darko Obradović, Centar za stratešku analizu i Dejan Jelača, glumac uključio se putem Skajpa iz Njujorka, gosti su koji su dali mišljenje u jutarnjem programu o dostupnosti oružja i o tome šta će ova kampanja doneti.

Obradović smatra da je odlaganje ilegalnog oružja najbitnije radi bezbednosti građana.

- Bezbednost je pitanje percepcije. Suština je da se zapitamo šta je dovelo do ove situacije. Ova mera uslovljava dostupnost oružja, podizanje svesti i konstantna kontrola onih koji poseduju oružje, pa da se revidira šta se sa tim oružjem radi. Bez oružja ne bi bilo masovnih pokolja, pa da se vidi dugoročno kako da se podigne naša bezbednost, jer se mi već duže vreme bavimo svojim susedima... Mislim da smo civilizovan narod, daću vam primer da u Norveškoj i Britaniji ne nose ni svi policajci oružje - rekao je Obradović.

foto: Kurir tv

Širom sveta odjeknuli su zločini u Srbiji. Jelača je ispričao kako su Srbi u Americi reagovali.

- Srpska dijaspora je reagovala. Otišli su u crkve i zapalili sveće i pomolili su se. Ovo je jedna opomena za kompletno naše društvo. Da li ćemo menjati stvari iz korena? Otvorena je Pandorina kutija, i na ta pitanja mi kao društvo moramo da damo odgovore. To je ono što su američke vlasti propustile pre 20 godina. U Americi je to počelo pre više od 20 godina. Isti je scenario bio. Od tada kreće ta euforija masovnih ubistava i pakao! Vlasti da su želele da reše, rešile bi to - rekao je Jelača, pa ispričao o novoj inicijativi predsednika SAD Džozefa Bajdena.

- Ne postoji politička volja da se ograniči dostupnost oružja. Bajden da je mogao on bi to rešio i ranije, Tramp da je želeo on bi to uradio. Razlog je jasan. Te velike kompanije oružja direktno finansiraju kampanje. Nema volje i želje da se to reši i stvari stave na mesto. Imate preko 600 masovnih pucnjava i masovnih ubistava i to samo u ovoj godini! To je 199 masovno ubistvo i pucanjave! Imate oko 300 poginulih i 800 ranjenih! Vlast mora da dovede neke stvari u red. U državi Njujork zabranjeno je da se kupi dečji plastični pištolj. Mora da se brzo reaguje! - upozorava Jelača.

02:03 Pozivam vlasti da dobro pogledaju šta se pušta na nacionalnoj televiziji i na nacionalnoj platformi!

Obradović savetuje uključivanje bezbednosne kulture u školama i zabranu određenih aplikacija.

- Kineski Tik-tok treba zabraniti. Ta aplikacija ne poznaje razliku između nasilja i smešnog sadržaja. Srbiji bi u svakom pogledu bilo dobro da se to zabrani! - dodao je.

Jelača je pojasnio kako su to uradile države u SAD.

- Imate većinu država u Americi koje su zabranile tu mrežu i to je donelo rezultate. Postojala je politička volja da se nešto promeni. To su Centralna i Južna Amerika, koje su konzervativnije u kojoj svaka kuća ima pištolj i pušku. Jedna od najbitnijih stvari su društvene mreže. Nemate rijaliti na nacionalnoj frekvenciji. Pozivam vlasti da dobro pogledaju šta se pušta na nacionalnoj televiziji i na nacionalnoj platformi! Ono što vidim je da postoji ta želja i volja da se neke stvari reše - poručuje Jelača.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.