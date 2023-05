PREDIGRA ZA LIKVIDACIJU?! Stručnjaci za bezbednost o pretnjama predsedniku Vučiću na protestu dela opozicije! OPASNO!

Pretnje smrću predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, koje su upućene na prekjučerašnjem skupu dela opozicije u Beogradu, mogu biti predigra za likvidaciju i moraju biti najozbiljnije shvaćene i ekspresno rešene, poručuju bezbednosni stručnjaci za Kurir. Ukazuju da nas je istorija naučila da ovakvi potezi uvek dovode do štetnih posledica.

Na protestu dela opozicije pod sloganom "Srbija protiv nasilja", glavni i odgovorni urednik Tabloida Milovan Brkić, blizak saradnik organizatora protesta, poručio je da "će morati mladi klinci puškama da reše sudbinu Srbije", kao i da treba da "uvatimo idiota da mu otkinemo glavu", aludirajući na predsednika Vučića, kome je pride opsovao majku. To je očito pokrenulo lavinu, pa se pretnjama pridružio i sociolog Jovo Bakić.

Grudva se zakotrljala

- Ja bih zaista voleo da ih jurim po ulicama i mislim da će se to i desiti, makar ja ne bio tu, možda me smrt pretekne…Oni će biti jureni po ulicama. To je više nego izvesno. Kažem i danas to što sam rekao pre nekoliko godina... Uneredili su se od straha - rekao je Bakić za N1.

Stručnjaci za bezbednost saglasni su u oceni da su ovakvi postupci izuzetno opasni, te da ih ekspresno i ozbiljno treba tretirati.

Darko Obradović iz Instituta za nacionalnu bezbednost za Kurir poručuje da kontinuirana kampanja dehumanizacije, skopčana sa upućivanjem javnih pretnji po život predsednika Srbije, deluje kao predigra za likvidaciju.

- Treba imati u vidu i kontekst u kome se poziva na ubistvo Vučića, a to je kontekst nacionalne tragedije, pitanja bez odgovora, što sve čini vrlo podložnim za razvoj ekstremnih interpretacija stvarnosti. Takve pretnje se moraju posmatrati kao deo šire aktivnosti podrivanja ustavnog poretka zemlje s ciljem vršenja prevrata. Službe bezbednosti takve stvari u svakoj demokratskoj zemlji rešavaju vrlo ekspresno i efikasno, jer nas istorija uči da kada se grudva zakotrlja u određenom pravcu samo je pitanje vremena da se ispolje štetne posledice - jasan je Obradović.

Dr Orhan Dragaš, direktor Međunarodnog instituta za bezbednost, ukazuje da trenutno imamo talas manijaka koji žele da kopiraju masovne ubice, dive im se i prete da će da ponove zločin, te da ne prođe dan da policija ne uhapsi nekoliko njih.

- U takvoj situaciji, mi ne znamo ko od njih samo želi da se proslavi na društvenim mrežama, a ko misli ozbiljno. Nijedna pretnja nikada ne bi smela da se relativizuje, a kamoli danas kada su sveže rane od nezapamćenih ubistava. Ne zaboravite pritom, u Srbiji smo već imali politička ubistva, atentate, ubijen je premijer. I kada se pored toga dogode masovna ubistva u samo dva dana, mi dobijemo Brkića na političkim demonstracijama, koji poziva na oružje i na ubistvo predsednika. Ovde nema mesta ni za kakve izgovore. Ovde se ne radi o novinaru, ni o njegovim bizarnim novinama, ovde je u pitanju krivično delo za koje zakon propisuje jasnu proceduru kako se rešava i kako kažnjava - naglašava Dragaš.

Urgentno sankcionisati

Dodaje da naši državni organi rade dobar posao i u slučaju pretnji, a naročito kod otkrivanja i oduzimanja nelegalnog oružja.

- Tragedija koja je zadesila Srbiju je tolika da svi državni organi treba da pođu od pretpostavke da svako ko poziva na nasilje, kao što poziva Brkić, misli ozbiljno. To je jedini način da se zaustavi ovaj talas nasilja - zaključio je on.

Prof. Miroslav Bjegović, dekan Fakulteta za studije bezbednosti, poručuje da neshvatljive i bezbednosno opasne izjave čelnika opozicije na ubistvo Vučića treba urgentno sankcionisati po Krivičnom zakonu Srbije, a pripadnici MUP bi trebalo da reaguju bez obzira na to o kom se pojedincu radi.

- Pozivati mlade da s puškama uđu u Skupštinu Srbije, poziv je na oružano nasilje i na državni udar. Kakav će efekat i lančanu reakciju inicirati ovaj slučaj ako država ne reaguje na ovakve direktne pretnje po život najviših državnih funkcionera i da li će ovo poslati obrazac ponašanja koji vodi u anarhiju? Napominjem da bi u svim demokratskim zemljama ovo lice bilo uhapšeno odmah po izgovorenim i upućenim pretnjama - kazao je on za Kurir.

Miloš Vučević, ministar odbrane Kao da su ostali bez razuma Ministar odbrane Miloš Vučević ocenio je da ljudi kao da su ostali bez razuma pa pozivaju na ubistvo Vučića. - Ja bukvalno ne mogu da verujem šta gledam. Ne mogu ni da imenujem ove nitkove. Iz opozicije je isplivao najveći i najgori ljudski talog. Žao mi je što Srbija proživljava ovakve nemile scene kad je najranjivija - rekao je Vučević.

Đorđe Milićević, ministar bez portfelja Podstiču psihopate da čine zločine Ministar bez portfelja Đorđe Milićević ukazuje da ovo nije prvi put da se nešto ovako dešava, ali ukazuje da je sada posebno strašno jer, kako kaže, ovakvim izjavama ti ljudi podstiču psihopate da čine zločine. - Oni koji navodno protestuju protiv nasilja i sami pozivaju na monstruozne zločine. Najoštrije osuđujem svaki ovakav poziv na nasilje poremećenih umova koji se kriju iza navodnih političkih zahteva - poručio je Milićević.

