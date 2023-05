DA LI DECU STARIJU OD 6 GODINA TREBA KAŽNJAVATI KAO ODRASLE? Advokati sučelili argumente u studiju Kurir TV: Ovo ih je podelilo

Trinaestogodišnji dečak, koji je 3. maja ove godine ubio osmoro svojih drugara i čuvara u osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" na Vračaru, planirao je da ih pobije još mesec dana ranije.

Kako je izjavio načelnik beogradske policije Veselin Milić, dečak je mesec dana pre ubistva kovao plan i sastavljao listu za odstrel svojih vršnjaka, dok je sa njima provodio vreme, igrao se i družio se kao da je sve normalno. Dečak je sada smešten u psihijatrijsku ustanovu radi opservacije.

Advokati Željko Simić i Aleksandar Cvejić diskutovali su u jutarnjem programu Kurir televizije o tome da li bi se maloletnicima koji počine krivična dela trebalo suditi kao odraslima.

Simić je predložio da se ostane u ratifikovanim konvencijama koje je Srbija potpisala, a koje nalažu da se opredeli minimum inkriminisanosti i da se granica postavi na 6 godina, te da od 6 godina do 18 godina postoji mogućnost izuzetka, odnosno da država odredi granicu zrelosti ili krivične odgovornosti.

- Ja sam predložio da bi se ostalo u ratifikovanim konvencijama koje je država Srbija potpisala, a koje nalažu da se opredeli minimum inkriminisanosti i da se granica postavi na 6 godina, a da od 6 godina pa do 18 godina imamo mogućnost izuzetka. Odnosno da država na osnovu nekog svog stava odredi nekakvu granicu zrelosti ili granicu krivične odgovornosti. Ja sam za to da se u određenim najtežim slučajevima krivičnih dela može preispitivati ta granica zrelosti i utvrditi za to pojedinačno dete da li je zrelo da mu se sudi kao odreslom - rekao je Simić.

S druge strane, Cvejić smatra da bi takva inicijativa, ako bi bila pretočena u zakon, bila na štetu dece, jer deca od 13, 12 ili 6 godina nemaju svest koju imaju odrasli i nisu razvili mozak dovoljno da mogu da razumeju sve situacije u kojima se nalaze.

- Složiću se sa kolegom Simićem da smo mi odmakli u amerikanizaciji društva po svim vidovima, tu delimo mišljenje. Međutim, ovakva inicijativa ako bi bila pretočena u zakon bi nas zakucala na onaj najgori deo američkog pravnog sistema, a koji se tiče drastičnog kažnjavanja maloletnika. Dete od 13 godina, od 12 godina, od 6 godina, nemaju tu svest koju imamo vi, ja ili bilo ko od odraslih. Niti je razvijen dovoljno mozak da može da razume sve situacije u kojima se nalazi. Sa decom treba raditi i ne treba ih gurati u zatvore ili institucije za lečenje mentalnih oboljenja - rekao je Cvejić.

On je rekao i da je školski sistem potpuno rasturen, a da su naši nastavnici više zainteresovani za neke druge stvari, umesto za to da deci daju kvalitetno znanje. Takođe, deca su previše zaštićena u školama, smatra Cvejić.

- Školski sistem smo potpuno rasturili. Naše škole su postale biznis klubovi. Nastavnici su, čast izuzecima, više zainteresovani koliko će im dece ići na ekskurziju ili reaktivnu da mogu da zarade nešto plate, nego kakvo će znanje da im daju. Sa druge strane deca su previše zaštićena u školama. Kolega Simić je sigurno isto imao situaciju gde ga zove roditelj i želi da tuži školu jer su mu vikali na dete. Deca su nam sa te strane ubeđena da imaju samo prava i da nemaju nikakve obaveze - istakao je Cvejić.

Prema njegovom mišljenju, porodice su potpuno isključene iz obrazovnog sistema, dok su škole prilično amerikanizovane.

- Dakle, porodice smo potpuno isključili iz obrazovnog sistema, bar zvanično. Škole su nam prilično amerikanizovane. Mi smo sada u ovoj katastrofalnoj situaciji gde dolazimo u situaciju da menjamo zakon na štetu sve dece. Uvoditi obavezu nastavnika i psihologa da obaveštavaju policiju koje dete je promenilo ponašanje. Nit policija zna nešto oko toga, nit BIA, to je stvar za neke druge organe. Sa druge strane treba prvo obavestiti roditelja. Ovom slučaju ne treba praviti dimenziju koju nema, ne treba od dece praviti kriminalce. Ljudi trebaju decu da šalju normalno u školu i danas. Usađivati deci strah, pa i kaznama drastičnim to je zaista nepotrebno. Time ih gubimo na jedan određeni period - istakao je Cvejić.

